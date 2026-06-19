Αυξημένος κατά 23% ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

- Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 23% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025.
- Η αύξηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη μείωση 9,4% που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο 2025 σε σχέση με τον Απρίλιο 2024.
- Η ΕΛΣΤΑΤ αποδίδει την αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας τον Απρίλιο, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε αύξηση 23% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, έναντι μείωσης 9,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.
Σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε τον Απρίλιο αύξηση 2,1%.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Η ετήσια αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από:
1. Τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
- Αύξηση κατά 23,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.
- Αύξηση κατά 1,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
2. Τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
- Αύξηση κατά 59,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
Αύξηση κατά 5,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.
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