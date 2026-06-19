Αυξημένος κατά 23% ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 23% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025.

Η αύξηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη μείωση 9,4% που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο 2025 σε σχέση με τον Απρίλιο 2024.

Η ΕΛΣΤΑΤ αποδίδει την αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας τον Απρίλιο, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε αύξηση 23% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, έναντι μείωσης 9,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε τον Απρίλιο αύξηση 2,1%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η ετήσια αύξηση 23% στον κύκλο εργασιών των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από:

1. Τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 23,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Αύξηση κατά 1,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 59,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Αύξηση κατά 5,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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