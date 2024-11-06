Ο αναπληρωτής επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν Αλί Φανταβί δήλωσε σήμερα πως η Τεχεράνη και οι ένοπλες οργανώσεις με τις οποίες έχει συμμαχήσει στην περιοχή είναι έτοιμες για αντιπαράθεση με το Ισραήλ και πως το Ιράν δεν αποκλείει ένα προληπτικό πλήγμα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μετέδωσε το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ISNA) μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

«Οι σιωνιστές δεν έχουν τη δύναμη να μας αντιμετωπίσουν και πρέπει να περιμένουν για την απάντησή μας... οι αποθήκες μας έχουν αρκετά όπλα για αυτό», είπε ο Φανταβί, καθώς η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει στα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στις 25 Οκτωβρίου στο έδαφός του με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών.

Πρόσθεσε πως η Τεχεράνη δεν αποκλείει ένα προληπτικό πλήγμα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ προκειμένου να την αποτρέψουν από το να προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

