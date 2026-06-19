Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στην Αγία Βαρβάρα τετραμελής συμμορία που είχε μετατρέψει διαμέρισμα σε «κατάστημα» διακίνησης ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας θωρακισμένη πόρτα με παραθυράκι συναλλαγών και κάμερες ασφαλείας. Κατά την επιχείρηση, κατασχέθηκαν όπλα και ποσότητα κοκαΐνης, ενώ οι συλληφθέντες, που είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά αστυνομικών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας συμμορία, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Η επιχείρηση και οι 4 συλλήψεις

Συνελήφθησαν, κατόπιν επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το πρωί της Δευτέρας (15-6-2026) στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, 4 μέλη της συμμορίας ηλικίας 28, 30, 34 και 50 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία και για -κατά περίπτωση-παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προσωπικών δεδομένων, κλοπή, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξη της λειτουργίας αστυνομικής υπηρεσίας, απείθεια, απειλή, εξύβριση και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο ένας επιτέθηκε στους αστυνομικούς - Οι 2 εκ των συλληφθέντων εμπλέκονται σε περιστατικά άσκοπων πυροβολισμών

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 34χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σωματικές βλάβες σε έναν εξ’ αυτών.

Νωρίτερα, ο 50χρονος και ο 28χρονος, κατά την παραμονή τους στην οικία του πρώτου, είχαν ενεργήσει εκατέρωθεν πυροβολισμούς, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό.

Τι έδειξε η παρακολούθηση - Η κινητικότητα στο σπίτι - «κατάστημα»

Όπως προέκυψε από τη φυσική επιτήρηση της συγκεκριμένης οικίας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι την είχαν μετατρέψει σε «κατάστημα» πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, εξακριβώθηκε ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μεγάλος αριθμός ατόμων επισκεπτόταν το συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Οι κάμερες και η θωρακισμένη πόρτα με το παραθυράκι για τις συναλλαγές

Οι δράστες είχαν εγκαταστήσει στην είσοδο τόσο σύστημα καταγραφής με κάμερες, όσο και θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με παραθυράκι από όπου πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τον αιφνιδιασμό τους από αστυνομικές δυνάμεις.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

κυνηγετική καραμπίνα,

κοντόκαννο πυροβόλο όπλο,

πιστόλι (ρέπλικα),

2 μαχαίρια,

16 φυσίγγια,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

3 γκαζάκια,

6 κάμερες επιτήρησης,

2 καταγραφικά μηχανήματα και

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Σημειώνεται ότι άπαντες οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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