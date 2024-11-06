Το αμφιλεγόμενο ελβετικό σχέδιο για την απαγόρευση του καλύμματος προσώπου σε δημόσιους χώρους -γνωστό ευρέως ως «απαγόρευση της μπούρκας»- θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Tο σχέδιο, το οποίο υπερψηφίστηκε οριακά σε δημοψήφισμα που διενήργησε η ουδέτερη Ελβετία και καταδικάστηκε από τις μουσουλμανικές ενώσεις, προωθήθηκε από την ίδια πολιτική ομάδα που είχε οργανώσει το 2009 δημοψήφισμα για την απαγόρευση ανέγερσης νέων μιναρέδων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το κυβερνών Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι όρισε την έναρξη της ισχύος της απαγόρευσης και ότι όποιος θα παραβιάζει το μέτρο θα αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους περίπου χιλίων ευρώ.

Η απαγόρευση δεν αφορά τον χώρο των αεροπλάνων ή διπλωματικές και προξενικές αποστολές, ενώ θα επιτρέπεται το κάλυμμα προσώπου σε χώρους λατρείας ή άλλους ιερούς χώρους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το κάλυμμα προσώπου θα εξακολουθεί να επιτρέπεται εξάλλου για λόγους που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια, για την τήρηση εθίμων ή για λόγους καιρικών συνθηκών, προστίθεται.

Θα επιτρέπεται ακόμη και σε χώρους ψυχαγωγίας ή καλλιτεχνικούς καθώς και στη διαφήμιση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αν αυτού του είδους τα καλύμματα είναι αναγκαία για την προσωπική προστασία στην άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι θα πρέπει να επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι η υπεύθυνη αρχή τα έχει ήδη εγκρίνει και ότι δεν διασαλεύεται η δημόσια τάξη, επισημαίνεται.

