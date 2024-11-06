Μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές αναμένεται να φέρει τεράστιες αλλαγές στην αμερικανική εμπορική πολιτική, στη στάση των ΗΠΑ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην περιβαλλοντική πολιτική της χώρας, στη φορολογία και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης.

Ακολουθούν οι βασικές αρχές της πολιτικής που έχει ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσει ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Δασμοί

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να επιβάλει δασμούς 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ με στόχο να εξαλείψει το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Όμως οι επικριτές του εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών που θα πλήξουν τους Αμερικανούς καταναλωτές και θα προκαλέσουν οικονομική αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης έχει προειδοποιήσει ότι θα επιβάλει υψηλότερους δασμούς στις χώρες που έχουν υιοθετήσει δασμούς για τις αμερικανικές εισαγωγές και έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς 200% σε κάποια εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει στο στόχαστρό του κυρίως την Κίνα, όμως και συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ, όπως τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενδέχεται να δουν να επιβάλλονται υψηλότεροι δασμοί στα προϊόντα τους.

Προτείνει τη σταδιακή απαγόρευση σε διάστημα τεσσάρων ετών των εισαγωγών κινεζικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικά και φαρμακευτικά είδη και ο χάλυβας.

Μαζικές απελάσεις

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα επαναφέρει τις πολιτικές που είχε υιοθετήσει κατά την πρώτη θητεία του αναφορικά με τους παράτυπους μετανάστες και ότι θα επιβάλει νέους περιορισμούς.

Έχει δεσμευθεί να περιορίσει τον αριθμό των μεταναστών που λαμβάνουν άσυλο στις ΗΠΑ και να προχωρήσει στις μαζικότερες απελάσεις παράτυπων μεταναστών στην ιστορία της χώρας.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει την εθνοφρουρά κι αν είναι απαραίτητο ακόμη και ομοσπονδιακά στρατεύματα για να πετύχει αυτόν τον στόχο.

Παράλληλα θα επιδιώξει να τερματιστεί το καθεστώς παροχής αυτόματα της αμερικανικής υπηκοότητας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ, ενώ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα άρει το καθεστώς προστασίας για κάποιους μετανάστες, όπως οι Αϊτινοί και οι Βενεζουελάνοι.

Εξάλλου θα επαναφέρει την «απαγόρευση ταξιδίων», βάσει της οποίας δεν επιτρεπόταν η είσοδος στις ΗΠΑ σε πολίτες πολλών μουσουλμανικών χωρών.

Εξορύξεις

Ο Τραμπ έχει δεσμευθεί να αυξήσει την αμερικανική παραγωγή ορυκτών καυσίμων διευκολύνοντας τις εξορύξεις σε ομοσπονδιακή γη και ενθαρρύνοντας την κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Μάλιστα σκοπεύει να επιτρέψει εκ νέου τις εξορύξεις στο αρκτικό εθνικό καταφύγιο άγριας φύσης στην Αλάσκα.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει προειδοποιήσει ότι θα αποσύρει εκ νέου τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Φοροαπαλλαγές

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί να καταργήσει τις ομοσπονδιακές ρυθμίσεις που, όπως εκτιμά, περιορίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Έχει δεσμευθεί να διατηρήσει τις μειώσεις φόρων που υπέγραψε σε νόμο το 2017, κατά την προηγούμενη προεδρική του θητεία, ενώ η οικονομική του ομάδα έχει εξετάσει έναν νέο γύρο φοροελαφρύνσεων για πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να μειώσει τον φορολογικό συντελεστή από 21% στο 15% για τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ.

Κατάργηση των προγραμμάτων στήριξης των μειονοτήτων

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα απαιτήσει από τα αμερικανικά πανεπιστήμια «να υπερασπιστούν την αμερικανική παράδοση και τον δυτικό πολιτισμό» και να πάψουν να εφαρμόζουν προγράμματα για τη στήριξη των μειονοτήτων.

Επίσης ο Ρεπουμπλικάνος έχει πει ότι επιθυμεί να καταργήσει το υπουργείο Παιδείας και να επιτρέψει σε κάθε πολιτεία να εφαρμόζει τη δική της εκπαιδευτική πολιτική.

Αμβλώσεις

Ο Τραμπ διόρισε τρεις νέους συντηρητικούς δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο, αλλάζοντας τις ισορροπίες και οδηγώντας στην ανατροπή τον Ιούνιο του 2022 της ιστορικής του απόφασης που προστάτευε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ο Ρεπουμπλικάνος είναι πιθανό να συνεχίσει και στη δεύτερη θητεία του να διορίζει ομοσπονδιακούς δικαστές που θα διατηρούν τους περιορισμούς στην άμβλωση.

Ωστόσο έχει δηλώσει ότι δεν είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί απαγόρευση των αμβλώσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο, εκτιμώντας ότι οι πολιτείες θα πρέπει να νομοθετούν για το θέμα.

Εξάλλου ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα επιδιώξει να περιορίσει την πρόσβαση στη μιφεπριστόνη, ένα σκεύασμα που χρησιμοποιείται για τις φαρμακευτικές αμβλώσεις.

Παράλληλα δηλώνει ότι στηρίζει πολιτικές για την προώθηση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, της προγεννητικής φροντίδας των γυναικών και της αντισύλληψης.

Τερματισμός πολέμων

Ο Τραμπ επικρίνει τη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας και έχει δηλώσει ότι μπορεί να τον τερματίσει μέσα σε 24 ώρες, αν και δεν έχει εξηγήσει πώς. Έχει προτείνει το Κίεβο να παραχωρήσει κάποια εδάφη του προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα, κάτι που η Ουκρανία απορρίπτει.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει δηλώσει ότι επί προεδρίας του οι ΗΠΑ θα αναθεωρήσουν ριζικά «τον σκοπό και την αποστολή του ΝΑΤΟ».

Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, ο Τραμπ το στηρίζει στον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδας της Γάζας, αλλά του έχει ζητήσει να ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του. Ο Ρεπουμπλικάνος αναμένεται να συνεχίσει να παρέχει όπλα στο Ισραήλ όμως παράλληλα φαίνεται ότι θα επιδιώξει την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας.

Έχει δηλώσει επίσης ότι «θα τερματίσει τα δεινά και την καταστροφή στον Λίβανο», όμως δεν έχει εξηγήσει τον τρόπο.

Παράλληλα ο Τραμπ θα ήθελε να δημιουργήσει έναν «σιδηρού θόλο» -- μια τεράστια ασπίδα αντιαεροπορικής άμυνας αντίστοιχη με του Ισραήλ -- πάνω από τις ηπειρωτικές ΗΠΑ, ενώ έχει αναφερθεί στην ιδέα να στείλει στρατό στο Μεξικό για να πολεμήσει κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Διώξεις εχθρών, υποστήριξη συμμάχων

Κατά καιρούς ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ να ερευνήσουν πολιτικούς αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων εκλογικοί αξιωματούχοι, δικηγόροι και δωρητές κομμάτων.

Παράλληλα έχει πει ότι θα εξετάσει τον διορισμό ειδικού εισαγγελέα για να ερευνήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, χωρίς να εξηγήσει για ποια ή ποιες υποθέσεις.

Ο Τραμπ έχει επίσης επισημάνει ότι σκέφτεται να δώσει χάρη σε όσους υποστηρικτές του καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης επειδή εισέβαλαν στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Γραφειοκρατία

Ο Τραμπ θα επιδιώξει να καταπολεμήσει το «βαθύ κράτος» --τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους καριέρας οι οποίοι, όπως καταγγέλλει, προωθούν τη δική τους ατζέντα—μέσω διατάγματος που θα αλλάζει το καθεστώς χιλιάδων εξ αυτών προκειμένου να μπορούν να απολυθούν.

Εξάλλου έχει υποσχεθεί ότι θα δημιουργήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επικεφαλής της επιτροπής αυτής έχει πει ότι θα είναι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ.

