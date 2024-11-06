Μια θριαμβευτική νίκη πέτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι που κέρδισαν εκτός από το σώμα των εκλεκτόρων, τη λαϊκή ψήφο και παράλληλα ανακτούν και την πλειοψηφία στην αμερικανική Γερουσία. Ο μεγιστάνας εμφανίστηκε ενώπιον πλήθους υποστηρικτών του για να γιορτάσει ένα πρωτοφανές επίτευγμα: την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο μετά από τέσσερα χρόνια, μια εξέγερση, τέσσερις ποινικές δίκες και δύο απόπειρες δολοφονίας. Τυπικά δεν είχε ακόμη κερδίσει, αλλά το θεωρούσε ήδη δεδομένο, όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης.

«Θα διορθώσουμε όλα όσα δεν πάνε καλά σε αυτή τη χώρα. Θα βοηθήσουμε τη χώρα μας να θεραπευτεί. Έχουμε μια χώρα που χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια», είπε ο Τραμπ στην αρχή της ομιλίας του. «Αυτή θα είναι πραγματικά μια χρυσή εποχή για την Αμερική».

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων εμφανίστηκε με την οικογένειά του, τον υποψήφιο αντιπρόεδρο, J. D. Vance και μια χούφτα από τους στενότερους συνεργάτες του, με φόντο δεκάδες αμερικανικές σημαίες. Το έκανε αυτό σε ένα συνεδριακό κέντρο στο West Palm Beach που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του. Ο Βανς το όρισε ως «τη μεγαλύτερη πολιτική επιστροφή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Περίπου 5.000 από τους υποστηρικτές του Τραμπ, τους συνεργάτες του και άλλους πιστούς του, όπως αρέσκονται να αυτοπροσδιορίζονται, «του μεγαλύτερου πολιτικού κινήματος στην ιστορία της ανθρωπότητας» τον περίμεναν. Στην πραγματικότητα συμμετείχαν σε ένα πάρτι για να παρακολουθήσουν τη θριαμβευτική επιστροφή του ηγέτη τους και την ολοκλήρωση μιας εκδίκησης που ετοιμαζόταν από το 2020, όταν ο Τζο Μπάιντεν «πέταξε» τον Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

«Αυτή θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως η ημέρα που ο αμερικανικός λαός ανέκτησε τον έλεγχο της χώρας του», είπε σε ένα πλήθος γεμάτο με κόκκινα καπέλα, στο οποίο συμμετείχαν ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ένθερμος θαυμαστής του Τραμπ, ο παρουσιαστής Tucker Carlson και ο Robert F. Kennedy, ο διάσημος θεωρητικός συνωμοσίας κατά των εμβολίων και αποκηρυγμένος απόγονος μιας θρυλικής δυναστείας των Δημοκρατικών. Ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Μασκ: «Ένα αστέρι γεννήθηκε: Ίλον!».

Το πρώτο σημάδι ότι ερχόταν μια νίκη για τον Τραμπ προέκυψε από τη Φλόριντα, όπου ο πρώην πρόεδρος κέρδισε μια πολιτεία που κάποτε ήταν ταλαντευόμενη, αλλά έχει πάψει προ πολλού να είναι: το 2016 οι Ρεπουμπλικάνοι την κέρδισαν με μία μονάδα διαφορά. Το 2020, με τρεις. Αυτή τη φορά, το προβάδισμα αυξήθηκε στις 13 μονάδες.

Στη συνέχεια ήρθε η Βιρτζίνια, όπου ο Τραμπ δεν κέρδισε, αλλά πέτυχε καλύτερα αποτελέσματα από ότι πριν από τέσσερα χρόνια. Όταν η Αϊόβα έγινε κόκκινη και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προέβλεψαν ότι οι κρίσιμες πολιτείες της Βόρειας Καρολίνας και της Τζόρτζια θα πήγαιναν στην πλευρά των Ρεπουμπλικανών, ο Τραμπ έβαλε τις σαμπάνιες στον πάγο, ενώ η Χάρις επιβεβαίωσε ότι δεν θα βγει να μιλήσει στους υποστηρικτές της, κληθείσα στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ στην Ουάσινγκτον. Ούτε οι διάσημοι φίλοι της, για την ακρίβεια το μισό Χόλιγουντ είπε κάτι. Η σιωπή ήταν εκκωφαντική.

Ο Τραμπ είχε περάσει τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας αναμοχλεύοντας το φάντασμα της απάτης των ψηφοφόρων, με τρόπο που θύμιζε το 2020, με λεκτικές επιθέσεις κατά της πρόωρης ψηφοφορίας και της επιστολικής ψήφου, για να ισχυριστεί ότι του έκλεψαν τον Λευκό Οίκο. Ήταν το «Μεγάλο Ψέμα» πριν από τέσσερα χρόνια, το οποίο αποδείχθηκε επανειλημμένα αβάσιμο στα δικαστήρια και οδήγησε στην επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Εκείνη την ημέρα, ένας όχλος υποστηρικτών του Τραμπ επιτέθηκε στην έδρα της αμερικανικής δημοκρατίας για να διακόψει την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας. Ο ίδιος είχε προπηλακίσει το πλήθος σε μια συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον και στη συνέχεια πέρασε ώρες παρακολουθώντας την εξέλιξη της βίας. Είναι σαφές ότι αυτή η ανάμνηση δεν βάρυνε αρκετά το πνεύμα των εκατομμυρίων Αμερικανών που αποφάσισαν ότι ήταν καλή ιδέα να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στο τιμόνι της κορυφαίας δύναμης του κόσμου.

Ούτε το γεγονός ότι ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου που κατηγορείται όχι μόνο σε μία, αλλά σε τέσσερις ποινικές δίκες. Σε μία από αυτές, που σχετίζεται ότι προσπάθησε να εξαγοράσει τη σιωπή της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για να καλύψει μια εξωσυζυγική σχέση την οποία αρνείται, κρίθηκε ένοχος από ενόρκους στη Νέα Υόρκη για 34 κακουργήματα. Η καταδίκη του έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου. Το τι θα συμβεί με τις νομικές του εκκρεμότητες είναι ένα από τα πολλά άγνωστα που προκύπτουν πλέον σε μια χώρα πιο διχασμένη από ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.

Την Τρίτη, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες, ο Τραμπ, ο οποίος στα 78 του χρόνια θα είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η νοθεία των ψηφοφόρων γινόταν ζωντανά στην Πενσυλβάνια και ότι η αστυνομία ήταν καθ' οδόν για να τη σταματήσει! Τελικά, δεν χρειάστηκε να καταφύγει σε αυτά τα ψέματα: η νίκη του κατέστη σαφής και φάνηκε από πολύ νωρίς.

Η διάθεση του Τραμπ ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη της νύχτας των εκλογών του 2020, όταν εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα για να πει ότι είχε κερδίσει, ενώ στην πραγματικότητα απέμεναν ακόμη εκατ. ψήφοι για να καταμετρηθούν. Τρεις ημέρες αργότερα, ήταν σαφές ότι είχε χάσει, μια ήττα που δεν έχει ακόμη παραδεχθεί.

Όλα δείχνουν ότι αυτή τη φορά κατάλαβε ποιες ήταν οι κύριες ανησυχίες των ψηφοφόρων του. Οι υποσχέσεις του να διορθώσει μόνος του τον πληθωρισμό, τη μεταναστευτική κρίση και να φέρει παγκόσμια ειρήνη έπεισαν τους ψηφοφόρους του. Η Αμερική απέδειξε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη για να εκλέξει γυναίκα πρόεδρο…

