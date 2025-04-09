Λογαριασμός
Θα ζητηθεί η έγκριση του Κογκρέσου για συμφωνίες σχετικά με τους δασμούς, εάν το απαιτεί ο νόμος, λέει ο Γκριρ

«Θα κάνουμε ό,τι απαιτεί ο νόμος», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εμπορίου του Λευκού Οίκου Τζέιμισον Γκριρ σχετικά με τις συμφωνίες για τους δασμούς

Jamieson Greer

Η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για οποιεσδήποτε συνολικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, αλλά αναμένει ότι τυχόν συμφωνίες που συνάπτονται με χώρες για τη χαλάρωση των τελευταίων δασμών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να είναι εκ φύσεως πιο περιορισμένες, δήλωσε την Τετάρτη ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ (USTR), Τζέιμισον Γκριρ.

«Θα κάνουμε ό,τι απαιτεί ο νόμος», ο Γκριρ είπε σε ακρόαση, όταν ρωτήθηκε εάν θα ζητούταν έγκριση από το Κογκρέσο για τυχόν συμφωνίες σχετικά με τους δασμούς.

