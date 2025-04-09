Η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για οποιεσδήποτε συνολικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, αλλά αναμένει ότι τυχόν συμφωνίες που συνάπτονται με χώρες για τη χαλάρωση των τελευταίων δασμών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να είναι εκ φύσεως πιο περιορισμένες, δήλωσε την Τετάρτη ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ (USTR), Τζέιμισον Γκριρ.

«Θα κάνουμε ό,τι απαιτεί ο νόμος», ο Γκριρ είπε σε ακρόαση, όταν ρωτήθηκε εάν θα ζητούταν έγκριση από το Κογκρέσο για τυχόν συμφωνίες σχετικά με τους δασμούς.

Πηγή: skai.gr

