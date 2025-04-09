Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς τα μεσάνυχτα, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας ύφεσης και έναν υψηλότερο πληθωρισμό. Ωστόσο, με μπαράζ αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social, ο ίδιος λέει ''be cool'' και δηλώνει πως «όλα θα πάνε καλά. Οι ΗΠΑ θα είναι μεγαλύτερες και καλύτερες από ποτέ!».

Την ίδια ώρα, το χρηματιστήριο βρίσκεται σε αναταραχή λόγω των δασμών του Τραμπ, οι οποίοι περιλαμβάνουν αύξηση 104% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα. Αυτό οδήγησε σε απότομους δασμούς ως αντίποινα από πολλές χώρες σε αμερικανικά προϊόντα. Μεταξύ αυτών, η Κίνα που πέρασε στην αντεπίθεση και απάντησε με δασμούς 84% και η ΕΕ που ενέκρινε την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε περίπου €21 δισ. αμερικανικών προϊόντων, στην πρώτη της κίνηση αντιποίνων στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο του Αμερικανού προέδρου.

Εν τω μεταξύ, σε ξεχωριστή ανάρτηση ο Τραμπ γράφει: «ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ!!!»

Πηγή: skai.gr

