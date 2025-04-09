Η αμερικανική διαστημική Υπηρεσία θα δώσει προτεραιότητα στην αποστολή αστροναυτών στον Άρη, δήλωσε σήμερα ο επιχειρηματίας Τζάρεντ Άιζακμαν, τον οποίο επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της NASA, μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην αμερικανική διαστημική πολιτική, η οποία προέκρινε έως σήμερα την επιστροφή στη Σελήνη.

«Θα δώσουμε προτεραιότητα στην αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στον Άρη και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, αναπόφευκτα, θα έχουμε τις ικανότητες να επιστρέψουμε στη Σελήνη», είπε ο Τζάρεντ Άιζακμαν ενώπιον μιας επιτροπής της Γερουσίας που είναι επιφορτισμένη με την επικύρωση της θέσης του.

Ο υποψήφιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη NASA απάντησε σε ερωτήσεις γερουσιαστών σήμερα σχετικά με το πώς μπορεί να ισορροπήσει το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εστιάζει το ενδιαφέρον του στην κατάκτηση του Άρη με το σημαντικότερο έως σήμερα πρόγραμμα της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, την επιστροφή στη Σελήνη.

Ο Άιζακμαν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαδικτυακών πληρωμών Shift4 Payments, είναι ένας στενός συνεργάτης της SpaceΧ του Ίλον Μασκ, ενώ έχει πετάξει στο διάστημα δύο φορές ως ιδιωτικός αστροναύτης με το διαστημόπλοιο της εταιρείας.

Ο δισεκατομμυριούχος βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για μια ακρόαση επιβεβαίωσης της ανάληψης καθηκόντων του ενώπιον της Επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας για το Εμπόριο, την Επιστήμη και τις Μεταφορές, όπου διατυπώθηκαν αντικρουόμενες απόψεις για τη Σελήνη και τον Άρη ως προορισμούς για τους Αμερικανούς αστροναύτες.

Εφόσον ο διορισμός του επιβεβαιωθεί, ο Άιζακμαν, ηλικίας 42 ετών, θα επιβλέπει 18.000 υπαλλήλους και έναν προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην επιστροφή των αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ονομάζεται Artemis. Ο Τραμπ ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

«Πιέζομαι πολύ να σκεφθώ ένα ακόμη πιο καταστροφικό σφάλμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Διάστημα από το να πούμε στην κομμουνιστική Κίνα, "η σελήνη είναι δική σας. Η Αμερική δεν θα ηγηθεί"», δήλωσε ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ στην εναρκτήρια ομιλία του.

Όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Μασκ, που ξόδεψαν 250 εκατομμύρια δολάρια για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και πίεσαν για την υποψηφιότητα του Άιζακμαν, έχουν ορίσει τον Άρη εθνική προτεραιότητα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα για τη Σελήνη της NASA, για το οποίο έχουν δεσμευτεί δισεκατομμύρια δολάρια.

«Θέλω απολύτως να μας δω να επιστρέφουμε στη Σελήνη… δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια διττή απόφαση για τη Σελήνη εναντίον του Άρη», υπογράμμισε ο Άιζακμαν, προσθέτοντας πως η Nasa μπορεί να πραγματοποιήσει ταυτόχρονες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

