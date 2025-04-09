Την πεποίθηση ότι η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει μια εμπορική συμφωνία «win-win» με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα είναι «αμοιβαία επωφελής» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Breitbart και στον δημοσιογράφο Matthew Boyle.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού έρχονται καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν τα πρώτα αντίμετρα στους αμερικανικούς δασμούς. Οι ενέργειες αυτές, που επικεντρώνονται στο χάλυβα και το αλουμίνιο, ήταν κατά κύριο λόγο προγραμματισμένες πριν από την εφαρμογή των δασμών που ανακοίνωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για το μήνυμα που μπορεί να στείλει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μήνυμα και ένα ελληνικό μήνυμα. Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης μιας «win-win» λύσης σε ό,τι αφορά το εμπόριο, μιας λύσης που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Αυτή ήταν η σταθερή μου πεποίθηση από την αρχή, πριν ανακοινωθούν οι δασμοί».

«Υπάρχει ακόμα περιθώριο για διαπραγματεύσεις πριν εξετάσουμε οποιαδήποτε σημαντικά ανταποδοτικά μέτρα, πέρα από αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα (σ.σ. σχετικά με προγενέστερους αμερικανικούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο), τα οποία, ούτως ή άλλως, ήταν η αναμενόμενη αντίδραση της ΕΕ» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «πιστεύω ότι, στο τέλος της ημέρας, η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ σημαντικές για τις ΗΠΑ και οι ΗΠΑ είναι σημαντικές για την Ευρώπη και πρέπει να βρούμε μία λύση».

Σε ερώτηση για το ελληνικό σκέλος του μηνύματος προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις στρατηγικές ευκαιρίες στο πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έχουμε μια στρατηγική εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ».

«Και όταν κοιτάζω τον IMEEC (Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης), η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της μεγαλύτερης δημοκρατίας του κόσμου και της ισχυρότερης δημοκρατίας. Για γεωπολιτικούς, οικονομικούς λόγους, η Ελλάδα είναι σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Έχω συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Trump στο παρελθόν και μπορώ να συνεργαστώ και πάλι πολύ καλά μαζί του για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων» ανέφερε.

Ερωτηθείς για την πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα στο μεταναστευτικό και πλέον υιοθετούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο πρωθυπουργός επισήμανε:

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά στο μεταναστευτικό, είναι μια χώρα πρώτης γραμμής. Ακολουθήσαμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και ήμουν ο πρώτος που πίεσε για την προστασία των συνόρων. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την πολιτική το 2020, ήμασταν η εξαίρεση στην ΕΕ, εκτός της επικρατούσας γραμμής. Τώρα όλοι στην Ευρώπη κατανοούν τη σημασία της προστασίας των συνόρων.

Δεν εναπόκειται στους διακινητές να αποφασίσουν ποιος θα εισέλθει στην Ελλάδα. Δεν θα απολογηθώ για την αυστηρή μου στάση όταν πρόκειται για την προστασία των συνόρων και για την ανοιχτή μου στάση όταν μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στρατηγική που έχει ακολουθήσει, με την οποία η Ελλάδα κατάφερε να ξεπεράσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «ανακάμψαμε εντυπωσιακά μετά την οικονομική κρίση, ακολουθώντας μία στρατηγική μείωσης των φόρων και της γραφειοκρατίας, μια οικονομική πολιτική υπέρ των επενδύσεων και της ελάφρυνσης του ρυθμιστικού πλαισίου, που στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.