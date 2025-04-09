Ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο, ο επικεφαλής στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (INDOPACOM, «διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού»), δήλωσε σήμερα ότι θα υποστηρίξει «πιο έντονα» τη συνέχιση χρηματοδότησης από την USAID προγραμμάτων στην περιοχή των νησιωτικών χωρών του Ειρηνικού, όπου η αμερικανική επιρροή αμφισβητείται από την Κίνα.

Ο Παπάρο μιλούσε σε ακρόαση στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων του Κογκρέσου.

Σε ερώτηση που δέχτηκε αν οι ΗΠΑ χάνουν ευκαιρίες με το "ξήλωμα" της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας (USAID) που αποφάσισε η κυβέρνηση Τραμπ, και με το να μη χρησιμοποιούν πλήρως την ακτοφυλακή για τα νησιά του Ειρηνικού, ο Αμερικανός ναύαρχος απάντησε: «Η βοήθεια της USAID είναι υπό επανεξέταση και θα υποστηρίξω σθεναρά αυτήν τη βοήθεια για όλες τις χώρες, και η ακτοφυλακή παρέχει κρίσιμο ρόλο στον Νότιο Ειρηνικό».

Αναφορικά με το αν η Κίνα θα καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από τη διακοπή της βοήθειας από την USAID, ο Παπάρο τόνισε: «Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βλέπει αυτές τις ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύεται».

Η USAID, ο κύριος οργανισμός της αμερικανικής κυβέρνησης για παροχή διεθνούς βοήθειας, υπήρξε ο πρωταρχικός στόχος του Ίλον Μασκ ως επικεφαλής της υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) για περικοπή ομοσπονδιακών δαπανών.

Από τον Φεβρουάριο, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της USAID έχει τεθεί σε διοικητική άδεια, εκατοντάδες ανάδοχοι έχουν απολυθεί και περισσότερα από 5.000 προγράμματα έχουν τερματιστεί, διακόπτοντας τις παγκόσμιες επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από τις οποίες εξαρτώνται εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Αφρική, στρατηγός Μάικλ Λάνγκλεϊ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα εργάζεται για να εκμεταλλευτεί τη διάλυση των δραστηριοτήτων της USAID στην αφρικανική ήπειρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

