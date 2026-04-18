Τραμπ: «Όχι, ευχαριστώ πολύ, ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφέρει πολλούς από τους ισχυρισμούς του που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν κατά τη διάρκεια των μέχρι στιγμής ομιλιών του στις εκδηλώσεις του Turning Point.

Αυτοί περιλαμβάνουν τη νίκη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, εσωτερικά θέματα όπως η ανάκαμψη της Αμερικανικής οικονομίας και άλλα. Ωστόσο, μια από τις πιο συνηθισμένες και τακτικές αναφορές του, σχετίζονται με το ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χάνει την ευκαιρία να εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ δεν έχουν βοηθήσει στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Στον πόλεμο στο Ιράν που προχωρά «με αργούς ρυθμούς» αλλά «θα τελειώσει πολύ σύντομα», όπως είπε μία μόλις μέρα πριν, οι σύμμαχοι έχουν «οι ίδιοι πρόβλημα», καθώς «δεν ήταν εκεί» όταν τους ζήτησε να «εμπλακούν σε μια πολύ μικρή κατάσταση». «Δεν νομίζω ότι θα είναι εδώ για τα μεγάλα προβλήματα» είπε.

Συνέχισε λέγοντας: «Ξοδεύουμε τρισεκατομμύρια δολάρια στο ΝΑΤΟ, και όταν τους ζήτησα, δεν ήταν εδώ για εμάς - κανένας από αυτούς», για να καταλήξει με το γνωστό: «Ήμασταν εκεί για την Ουκρανία. Όταν είχαν προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια, ήμασταν εκεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη χθεσινή εκδήλωση της οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, επέκρινε για άλλη μια φορά τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

«Και τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν τελειώσει. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσε αν θα θέλαμε βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ, ΝΑΤΟ. Τους είπα ότι θα ήθελα τη βοήθειά σας πριν από δύο μήνες, αλλά τώρα πραγματικά δεν τη θέλω πια, επειδή ήταν απολύτως άχρηστη όταν τη χρειαζόμασταν. Αλλά φυσικά δεν τη χρειαστήκαμε ποτέ πραγματικά».

Πηγή: skai.gr

