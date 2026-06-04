Εισαγγελείς στην Ουγγαρία ανακοίνωσαν σήμερα ότι απέσυραν τις κατηγορίες εναντίον του φιλελεύθερου δημάρχου της Βουδαπέστης Γκέργκελι Καράτσονι σχετικά με τον ρόλο του στη διοργάνωση μιας συγκέντρωσης για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ το 2025.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στη Βουδαπέστη τον Ιούνιο του 2025 παρά την αστυνομική απαγόρευση μετατρέποντας έτσι την εκδήλωση Pride σε μια ογκώδη αντικυβερνητική διαδήλωση σε μια από τις μεγαλύτερες ενδείξεις εναντίωσης στον εθνικιστή πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Όρμπαν απομακρύνθηκε από την εξουσία από το κεντροδεξικό κόμμα Tisza στις 12 Απριλίου έπειτα από 16 χρόνια παραμονής.

Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος του Καράτσονι πριν από τις εκλογές τον Ιανουάριο με το αιτιολογικό ότι παραβίαζε τον νόμο με τη διοργάνωση απαγορευμένης συνάθροισης της οποίας μάλιστα ηγήθηκε.

Ο Καράτσονι είχε επιχειρήσει να παρακάμψει την αστυνομική απαγόρευση καταχωρίζοντας την πορεία Υπερηφάνειας ως κοινοτική εκδήλωση, κάτι που όπως υποστήριξε δεν απαιτεί άδεια.

Τελικά η πορεία στο κέντρο της Βουδαπέστης πραγματοποιήθηκε ειρηνικά.

Σήμερα, εισαγγελείς είπαν ότι απέσυραν τις κατηγορίες εις βάρος του Καράτσονι επικαλούμενοι απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο τέλος Απριλίου, η οποία ανέφερε ότι ο ουγγρικός νόμος του 2021 "περί προστασίας των παιδιών" παραβίαζε τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ο νόμος αυτός λειτουργούσε ως βάση για την απαγόρευση της πορείας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η νομοθεσία περιόριζε παρανόμως την πρόσβαση σε περιεχόμενο που απεικόνιζε την ομοφυλοφιλία και τη διαφορετικότητα φύλου και παραβίαζε θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

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