«Trust the Man»: Οι Τζόναθαν Γκροφ και Ντάνιελ Ράντκλιφ σε επικίνδυνη σχέση στη νέα τους ταινία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ηθοποιός Τζόναθαν Γκροφ θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ στο κινηματογραφικό θρίλερ «Trust the Man» με φόντο τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Το πρότζεκτ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γουίλ Γκράχαμ επανενώνει το δίδυμο μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο μιούζικαλ «Merrily We Roll Along».

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο Νιου Τζέρσεϊ, και η πλοκή επικεντρώνεται στην έρευνα ενός αξιωματικού για έναν μυστηριώδη παρασημοφορημένο στρατιώτη στον πόλεμο του Βιετνάμ, οδηγώντας σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη σχέση.

Ο βραβευμένος με Tony και Grammy ηθοποιός Τζόναθαν Γκροφ (Jonathan Groff) θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe) στο «Trust the Man», κινηματογραφικό θρίλερ με φόντο τον πόλεμο του Βιετνάμ, το οποίο είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ενόψει της Ευρωπαϊκής Αγοράς Κινηματογράφου (EFM).

Το πρότζεκτ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γουίλ Γκράχαμ, επανενώνει το δίδυμο μετά τη συνεργασία τους στην πολυβραβευμένη με Tony αναβίωση του μιούζικαλ «Merrily We Roll Along» του Στίβεν Σόντχαϊμ (Stephen Sondheim), η οποία κατέρριψε τα ρεκόρ εισπράξεων του θεάτρου Hudson αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των παραστάσεών της.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι στο Νιου Τζέρσεϊ. Το «Trust the Man» ακολουθεί «έναν φιλόδοξο αξιωματικό του Στρατού, στον οποίο ανατίθεται να ερευνήσει έναν παρασημοφορημένο στρατιώτη με μυστηριώδες παρελθόν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. Καθώς η παρακολούθηση και η ανάκριση εντείνονται, τα όρια μεταξύ πίστης και εμμονής θολώνουν, οδηγώντας και τους δύο άνδρες σε μια επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη σχέση».

Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Γκράχαμ, Τόνια Ντέιβις (Tonia Davis) και Μαξ Λίνσκι (Max Linsky) για την Invitation Media, ο Λουκ Ρότζερς (Luke Rodgers) και ο 'Αλεξ Σκοτ (Alex Scott). Οι Τζέφρι Σόρος (Jeffrey Soros) και Χέιλι Γουιρένγκο (Hailey Wierengo) αναλαμβάνουν χρέη εκτελεστικών παραγωγών με την Τζες Χάκελ (Jess Hackel) στη συμπαραγωγή. Η UTA εκπροσωπεί τα αμερικανικά δικαιώματα ενώ η Neon International χειρίζεται τα διεθνή.

Αυτή την περίοδο, ο Γκροφ βρίσκεται στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Octet» από τον Λιν-Μανουέλ Μιράντα (Lin-Manuel Miranda), ενώ σύντομα πρόκειται να κάνει το θεατρικό ντεμπούτο του με το Royal Shakespeare Company στο «As You Like It», ως Rosalind σε σκηνοθεσία του Ντάνιελ Έβανς (Daniel Evans).

Πηγή: skai.gr

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