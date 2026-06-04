Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στο περιαστικό άλσος στο λόφο Φιλοθέης Αττικής.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του άλσους και πλησίον κατοικημένης περιοχής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα από το drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και Εθελοντες ενώ απο αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από μελίσσια που βρίσκονται στην περιοχή. Οι Αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους.

Πηγή: skai.gr

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