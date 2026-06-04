Το «The Floor», όσο πλησιάζουμε στον τελικό του τρίτου ελληνικού κύκλου, τόσο πιο... πολύπλοκο και μυστηριώδες γίνεται. Και αυτό γιατί υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ξεδιπλώσει καλά- καλά τη στρατηγική τους. Στο νέο επεισόδιο, που θα μεταδοθεί αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, 30 παίκτες συνεχίζουν να παίρνουν θέση στην αρένα και οι πιθανότητες να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ αυξάνονται...

Στον τελικό του προηγούμενου επεισοδίου, ο Δημήτρης Π. (36 τετράγωνα) και ο Λευτέρης (18 τετράγωνα) αναμετρήθηκαν στην ουδέτερη κατηγορία «Hippies». Νικητής, για ακόμη μία φορά, αναδείχθηκε ο Λευτέρης και τα συνολικά του κέρδη έφθασαν τις 4.000 ευρώ! Η κορυφαία πεντάδα παικτών, πέρα από τους δύο άντρες, που διατηρούν την πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα, συμπληρώνεται από τον Φώτη (10 τετράγωνα), τον Ίωνα (4 τετράγωνα) και τον Γιάννη (4 τετράγωνα).

Η στρατηγική παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο και έτσι ο Μιχάλης Ν., νικητής της τελευταίας μονομαχίας αποχώρησης του προηγούμενου επεισοδίου, καλείται να ανακοινώσει στον Γιώργο Λιανό και τους αντιπάλους του την επόμενη κίνηση του: θα ακολουθήσει αυτό που λέει η καρδιά του ή το... AI;

Ένας νέος παίκτης έρχεται στο προσκήνιο και επιλέγει με σχετική ευκολία, όπως λέει, τον πρώτο του αντίπαλο: ένα από τα φαβορί που έχει στη διάθεσή του το πολύτιμο «Χρυσό Τετράγωνο». Θα καταφέρει να διεκδικήσει τα κεκτημένα του ή θα αποχωρήσει με άδεια χέρια;

Η τυχαία επιλογή φωτίζει το τετράγωνο μιας γυναίκας, η οποία σκεπτόμενη το μότο «όλα ή τίποτα» προκαλεί έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες. Ο στόχος της είναι ένας: να διεκδικήσει όλα τα τετράγωνα και να μπει με... συνοπτικές διαδικασίες στο TOP 5!

Οι στρατηγικές ανατρέπονται και η κορυφή αλλάζει χέρια από τη μια στιγμή στην άλλη! Ποιοι 20 παίκτες θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στον ημιτελικό και ποιοι θα διεκδικήσουν τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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