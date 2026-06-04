Όμιλος Motor Oil: Τι προβλέπει η συμφωνία με τη ΔΕΗ για την πώληση μονάδων ΑΠΕ

Η συμφωνία για την πώληση αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 107 MW στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες «εντάσσεται στη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και επιτρέπει την έγκαιρη αποτύπωση αξίας από ώριμα περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική της ευελιξία», ανακοίνωσε η MORE, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, σε σχέση την συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε νωρίτερα.

Για το σκέλος που αφορά τα φωτοβολταϊκά που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, η MORE αναφέρει ότι προχωρά σε περαιτέρω αναδιάρθρωση της παρουσίας της στον τομέα μέσω της πλατφόρμας Unagi, ως εξής:

Η MORE αποκτά το υπολειπόμενο 25% της Unagi, κατέχοντας πλέον το 100% της πλατφόρμας.

Η Unagi προχωρά σε συμφωνία πώλησης ποσοστού 51% χαρτοφυλακίου 12 έργων φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 1.175 MW υπό ανάπτυξη προς την PPC Renewables η οποία ήδη διαθέτει ποσοστό 49% σε αυτό το χαρτοφυλάκιο.

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Unagi διατηρεί συμμετοχή 51% σε τρία έργα φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 288 MW.

«Η MORE ανακατευθύνει πόρους προς τομείς όπου διαπιστώνει υψηλότερες προοπτικές απόδοσης, εστιάζοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της σε αιολική ενέργεια και συστήματα αποθήκευσης. 'Αλλωστε οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ήδη αντιπροσωπεύουν περίπου 90% της εγκατεστημένης ισχύος της εταιρείας», υπογραμμίζει η εταιρεία και προσθέτει:

«Τα τελευταία πέντε χρόνια, η MORE έχει καταγράψει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, αυξάνοντας τη λειτουργούσα εγκατεστημένη ισχύ της σε επίπεδα που αγγίζουν πλέον το 1 GW.

Οι εν λόγω συναλλαγές ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του 2030, με την εταιρεία να εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των Euro250 εκατ. και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2 GW, αξιοποιώντας το ισχυρό pipeline ανάπτυξης.

Τα έσοδα από τις συναλλαγές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας, επιτρέποντας την αυτόνομη χρηματοδότηση των επόμενων φάσεων ανάπτυξης έως και μετά το 2030.

Η MORE παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της και θα συνεχίσει να εξετάζει επιλεκτικά νέες επενδυτικές και συναλλακτικές ευκαιρίες με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της».

Πηγή: skai.gr

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