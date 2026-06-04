Μουντιάλ: «Μαρτύριο» οι προπονήσεις της Εθνικής Αγγλίας λόγω της ζέστης

Από τη μια προσπαθεί να συνηθίσει ενόψει Μουντιάλ, από την άλλη, οι ζόρικες προπονήσεις προετοιμασίας για το τουρνουά σε τέτοιες θερμοκρασίες κάνουν τους διεθνείς να… τα βλέπουν όλα στη Φλόριντα.

Οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας προσπαθούν ν’ ανταπεξέλθουν σε πολύ δύσκολες, ποδοσφαιρικά συνθήκες στο προπονητικό κέντρο που έχουν καταλύσει και δουλεύουν με υψηλότατες θερμοκρασίες και υγρασία που… δεν τους επιτρέπει να πάρουν ανάσα.

Συγκεκριμένα, η δουλειά συνεχίζεται με 32+ βαθμούς Κελσίου, ενώ, η υγρασία ξεπερνά το 65% τις ώρες που προπονούνται τα «τρία λιοντάρια».

England players emerging in the midday heat for training. pic.twitter.com/RjDjdctieu — Henry Winter (@henrywinter) June 2, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.