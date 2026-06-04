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Δολοφονία φοιτητή στη Βρετανία: «O Μασκ προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια», λέει ο Στάρμερ

Ο ιδιοκτήτης του Χ έχει εμπλακεί στην πολιτική ζωή της Βρετανίας, εκφράζοντας την πρόθεσή του να χρηματοδοτήσει νομική προσφυγή κατά της αστυνομίας

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Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον δισεκατομμυριούχο Αμερικανό Ίλον Μασκ ότι «προσπαθεί να προκαλέσει διχόνοια» μετά τη δολοφονία ενός λευκού φοιτητή, στον οποίο οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες ενώ ήταν ετοιμοθάνατος αφού εκείνος κατηγορήθηκε για ρατσιστική προσβολή από τον δολοφόνο του, έναν νεαρό Σιχ.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ Ίλον Μασκ «για άλλη μια αφορά εμπλέκεται στην πολιτική μας ζωή αυτές τις τελευταίες ημέρες προσπαθώντας να προκαλέσει διχόνοια», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός και ηγέτης του Εργατικού Κόμματος.

Η ακροδεξιά χρησιμοποίησε τη δολοφονία του Χένρι Νόουακ στο Σαουθάμπτον, στη νότια Αγγλία, για να κατηγορήσει την αστυνομία για «προκατάληψη σε βάρος των Λευκών».

Ο Ίλον Μασκ έχει δηλώσει έτοιμος να χρηματοδοτήσει προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Κιρ Στάρμερ Ίλον Μασκ Βρετανία
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