Γκαρθ Μπρουκς: Στοχεύει στην πώληση του μουσικού καταλόγου του έναντι 2 δισ. δολαρίων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γκαρθ Μπρουκς επιδιώκει να πουλήσει τον μουσικό κατάλογό του για 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πώληση, αν οριστικοποιηθεί, θα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στη ιστορία μουσικών καταλόγων σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το αναφερόμενο ποσό αποτελεί μόνο το "ποσό των ονείρων" που δηλώνουν οι ομάδες των καλλιτεχνών, χωρίς εγγύηση ότι θα επιτευχθεί.

Ο Γκαρθ Μπρουκς, σούπερ σταρ που επαναπροσδιόρισε την κάντρι μουσική επιδιώκει να πουλήσει τον μουσικό κατάλογό του για το εντυπωσιακό ποσό των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν οριστικοποιηθεί θα είναι μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις μουσικών καταλόγων στην ιστορία, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μόνο και μόνο επειδή οι ομάδες των καλλιτεχνών λένε στην Journal το ποσό των ονείρων τους, αυτό δεν σημαίνει ότι θα το αποκτήσουν. Αλλά υπάρχει προηγούμενο όσον αφορά την επιτυχία της στρατηγικής. Ο The Weeknd ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2025 ότι επεδίωκε να εισπράξει 1 δισεκατομμύριο δολάρια και έκλεισε τη συνεργασία τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ενώ οι πιθανοί επενδυτές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί για τον μουσικό κατάλογο του Γκαρθ Μπρουκς, η Sony Music αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον χώρο των μουσικών δικαιωμάτων. Η εταιρεία απέκτησε το σύνολο του έργου του Μπρους Σπρίνγκστιν έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021 και πλησίαζε σε συμφωνία για τον κατάλογο των Queen αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2024.

Ο Μπρουκς, ο οποίος έχει πουλήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια άλμπουμ μόνο στις ΗΠΑ, δημιούργησε μια εναλλακτική περσόνα με το όνομα Κρις Γκέινς για να εξερευνήσει άλλα μουσικά στυλ.

Ο Γκαρθ Μπρουκς κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του που φέρει το όνομά του το 1989 και εξασφάλισε την πρώτη θέση στο chart Hot Country Songs με το τραγούδι «If Tomorrow Never Comes». Αλλά η τεράστια επιτυχία του ήρθε με το δεύτερο άλμπουμ του, το «No Fences» της δεκαετίας του 1990, το οποίο περιελάμβανε το χαρακτηριστικό του τραγούδι «Friends in Low Places», καθώς και τα «The Dance» και «The River».

Πηγή: skai.gr

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