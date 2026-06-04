Ο πρόσφατος καβγάς του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον Λίβανο ανέδειξε το πόσο οι στρατιωτικοί του στόχοι -και πιθανώς η πολιτική του επιβίωση- εξαρτώνται από έναν Αμερικανό πρόεδρο που δεν συμμερίζεται την προθυμία του για περαιτέρω κλιμάκωση.

Τραμπ και Νετανιάχου έχουν συντονιστεί πολύ στενά όσον αφορά το Ιράν και συνομιλούν σχεδόν καθημερινά. Ωστόσο, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές γνώριζαν ότι κάποια στιγμή τα συμφέροντα και οι στόχοι των συμμάχων θα μπορούσαν να αποκλίνουν. Ορισμένοι στο περιβάλλον του Νετανιάχου ανησυχούν ότι αυτή η στιγμή έχει ήδη φτάσει.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι παραμένει «ανοιχτό ερώτημα» κατά πόσο ο ίδιος και ο Τραμπ συμφωνούν ως προς το πώς θα πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Με τις εκλογές να αναμένονται έως τον Οκτώβριο, ο Νετανιάχου δεν έχει εκπληρώσει την υπόσχεσή του να καταστρέψει τη Χαμάς ούτε τα σχέδιά του για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Παράλληλα, δέχεται έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Κάθε φορά που ηχεί σειρήνα κοντά στα σύνορα προειδοποιώντας για εισερχόμενο drone ή πύραυλο, ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές πιέσεις να απαντήσει δυναμικά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υποσχέθηκε να εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, πριν αναγκαστεί να υποχωρήσει έπειτα από την έντονη αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος ενδιαφέρεται πολύ λιγότερο για τον Λίβανο απ’ ό,τι για μια συμφωνία με το Ιράν.

Πολιτική θύελλα στο Ισραήλ

Όταν ο Τραμπ επέπληξε τον Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα και φρέναρε τα σχέδια για επιθέσεις στη Βηρυτό, προκάλεσε επίσης πολιτική θύελλα στο Ισραήλ.

Πολιτικοί αντίπαλοι αλλά και πιο σκληροπυρηνικοί κυβερνητικοί σύμμαχοι κατηγόρησαν τον Νετανιάχου ότι μετέτρεψε το Ισραήλ σε «υποτελή» των ΗΠΑ ή ότι παρέδωσε την ισραηλινή κυριαρχία στον Τραμπ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε αφού το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εξαιτίας των ισραηλινών ενεργειών στον Λίβανο και να εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ.

«Ήταν μια τρομερή τηλεφωνική συνομιλία. Ο Τραμπ τα έψαλε πραγματικά στον Μπίμπι. Απαίτησε να εγκαταλείψει αμέσως το σχέδιο για πλήγμα στη Βηρυτό ώστε να μην τινάξει στον αέρα την κατάσταση στον Λίβανο και κατ’ επέκταση τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν» δήλωσε ισραηλινή πηγή.

Τι λένε οι δύο πλευρές

Ο Νετανιάχου δεν διέψευσε ότι ο Τραμπ τον αποκάλεσε «τρελό» ή ότι ισχυρίστηκε πως χωρίς τη βοήθειά του θα βρισκόταν στη φυλακή. Αντίθετα, ο Ισρασηλινός πρωθυπουργός δήλωσε στο CNBC ότι ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν διαφωνήσει και στο παρελθόν, αλλά πάντοτε διατηρούσαν τη στενή τους συνεργασία.

Αντίστοιχα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε στην New York Post το σχετικό ρεπορτάζ του Axios, προσθέτοντας ότι συμπαθεί τον Νετανιάχου και ότι έχουν συνεργαστεί αποτελεσματικά.

Το παρασκήνιο

Παρότι η συγκεκριμένη τηλεφωνική συνομιλία μπορεί να ήταν απλώς ένα επεισόδιο στη μεταξύ τους σχέση, οι διαφωνίες τους σχετικά με την τελική έκβαση της σύγκρουσης με το Ιράν φαίνεται να είναι βαθύτερες.

Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ενώ ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, ο Νετανιάχου φαίνεται να επιθυμεί την επανέναρξή του. «Μερικές φορές ο Μπίμπι δεν ξέρει πότε να σταματήσει» είπε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το γεγονός ότι ο Νετανιάχου εγκατέλειψε γρήγορα το σχέδιο επίθεσης στον Λίβανο και επιχείρησε να περιορίσει κάθε εντύπωση ρήξης, ανέδειξε τον βαθμό στον οποίο οι στρατιωτικοί χειρισμοί και η πολιτική του θέση επηρεάζονται από τον Τραμπ.

Ο Νετανιάχου ανησυχεί ότι η τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία αποτελεί προάγγελο περαιτέρω αμερικανικών περιορισμών στην ελευθερία δράσης του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικοινωνεί συχνά με τον πρωθυπουργό και τους στενούς του συμβούλους. Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου φοβάται πως οι ΗΠΑ θα επιβάλουν πολύ αυστηρότερα κριτήρια για ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο -όχι μόνο στη Βηρυτό- προτού δώσουν το «πράσινο φως».

Πριν από λίγες ώρες, ύστερα από δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων διπλωματών στην Ουάσιγκτον, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν σχέδιο για πλήρη κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Αν δεν επιτευχθεί σταθερή εκεχειρία και η Χεζμπολάχ συνεχίσει να βάλλει κατά του Ισραήλ, ο Νετανιάχου ίσως καταφέρει τελικά να πείσει τον Τραμπ να επιτρέψει βομβαρδισμούς στη Βηρυτό.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι προσπαθεί να διαχωρίσει τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ από τον πόλεμο με το Ιράν και ότι πιστεύει πως μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τόσο την αυτοσυγκράτηση στον Λίβανο όσο και μια συμφωνία με το Ιράν, ενώ και τα δύο αυτά ενδεχόμενα θεωρούνται πολιτικά επιζήμια για τον ίδιο. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ενδέχεται να επιχειρήσει να υπονομεύσει τη διπλωματία τους και στα δύο μέτωπα.

Εκείνο που δεν μπορεί να αντέξει, ωστόσο, είναι μια ανοιχτή ρήξη με τον Τραμπ μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές.



Πηγή: skai.gr

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