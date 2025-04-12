Στο ζήτημα των δασμών αλλά και στις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα, Σάββατο (12/4) στο Ομάν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς πετούσε στη Φλόριντα για το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι το κατώτατο όριο των δασμών είναι το 10% ή αρκετά κοντά σε αυτό. Ωστόσο, προσέθεσε πως θα μπορούσαν να υπάρξουν μερικές εξαιρέσεις.

Είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως κάτι θετικό θα προκύψει με την Κίνα.

Όσον αφορά την αγορά ομολόγων, στην οποία οι δασμοί προκάλεσαν ανησυχία και επιφυλακτικότητα, παραδέχθηκε ότι υπήρξε «μια μικρή στιγμή» αυτή την εβδομάδα, αλλά την έλυσε γρήγορα.

Παράλληλα δήλωσε πως πιστεύει ότι το οικονομικό του σχέδιο θα οδηγήσει σε αύξηση της αξίας του αμερικανικού δολαρίου.

«Η αγορά ομολόγων πηγαίνει καλά. Είχε μια μικρή στιγμή, αλλά εγώ έλυσα αυτό το πρόβλημα πολύ γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Όταν ο κόσμος καταλάβει τι κάνουμε, νομίζω ότι το δολάριο θα ανέβει πολύ», πρόσθεσε.

Ακόμα ανέφερε ότι το αμερικάνικο δολάριο θα είναι «πάντα νόμισμα επιλογής», μετά την πτώση του στο χαμηλότερο επίπεδό του έναντι του ευρώ εδώ και τρία και πλέον χρόνια.

Ο Τραμπ γνωστοποίησε επίσης ότι υπεβλήθη στον πρώτο του ετήσιο ιατρικό έλεγχο από τότε που επέστρεψε στην προεδρία.

Τόνισε ότι οι ιατρικές εξετάσεις του πήγαν καλά και ότι πιστεύει ότι η σχετική έκθεση θα κυκλοφορήσει την Κυριακή.

«Συνολικά, αισθάνθηκα ότι ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Η καρδιά μου ήταν καλά», δήλωσε ο Τραμπ. Σημείωσε επίσης ότι έκανε ένα γνωστικό τεστ. «Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω εκτός από το ότι όλες οι απαντήσεις ήταν σωστές», είπε.

Είπε ότι το να υποβληθεί σε έλεγχο νοητικής οξύτητας ήταν «αυτό που θέλει ο αμερικανικός λαός» και έριξε άλλη μια βολή στον προκάτοχό του, λέγοντας: «Ο Μπάιντεν αρνήθηκε να το κάνει».

Ο 78χρονος Τραμπ έχει επανειλημμένα καυχηθεί για τη δική του ευρωστία από τότε που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, ενώ είχε χλευάσει τον 82χρονο Δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν ως ετοιμόρροπο και πνευματικά ακατάλληλο για το αξίωμα.

Όσον αφορά τις συνομιλίες με το Ιράν όπου σε λίγες ώρες ο απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί στο Ομάν, τόνισε ότι η Τεχεράνη «δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο».

«Θέλω το Ιράν να είναι μια υπέροχη, σπουδαία, ευτυχισμένη χώρα. Αλλά δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ρωτήθηκε σχετικά με έναν άνδρα που απελάθηκε κατά λάθος από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ελ Σαλβαδόρ και για τον οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο ζήτησε από την κυβέρνηση να διευκολύνει την επιστροφή του στη χώρα.

Ο Τραμπ απάντησε ότι θα ακολουθήσει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. «Αν το Ανώτατο Δικαστήριο είπε να φέρουμε κάποιον πίσω, θα το κάνω. Σέβομαι το Ανώτατο Δικαστήριο», σημείωσε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε εντολή στην κυβέρνηση Τραμπ την Πέμπτη να διευκολύνει την επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες του Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία, ενός άνδρα από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος, όπως αναγνώρισε η κυβέρνηση, απελάθηκε κατά λάθος στο Ελ Σαλβαδόρ.

