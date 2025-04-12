Οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο σε περισσότερες από δύο δεκαετίες την Παρασκευή, ενώ το δολάριο υποχώρησε, σε μια «ταραχώδη» εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από τον διεθνή εμπορικό πόλεμο.

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν άλλο υψηλό ρεκόρ την Παρασκευή, αφού το Πεκίνο αύξησε τους δασμούς του στις αμερικανικές εισαγωγές στο 125%, αντικρούοντας την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν πληγεί από απότομες διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για σαρωτικούς δασμούς στις 2 Απριλίου.

Ακόμα κι έτσι, στις ΗΠΑ, οι χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν άνοδο άνω του 1% την ημέρα, καθώς οι τράπεζες ξεκίνησαν τη σεζόν του πρώτου τριμήνου με κέρδη. Οι μετοχές ενισχύθηκαν επίσης από τις διαβεβαιώσεις της προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, ότι η Fed είναι έτοιμη να διατηρήσει τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών εάν παραστεί ανάγκη. Και οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ αυξήθηκαν επίσης απότομα αυτή την εβδομάδα.

Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα, με όγκο συναλλαγών πολύ πάνω από τον μέσο όρο.

«Ο Τραμπ συνεχίζει να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ειδικά καθώς μπαίνουμε σε αυτήν την περίοδο διαπραγματεύσεων για τους δασμούς», δήλωσε ο Tim Ghriskey, ανώτερος υπεύθυνος στρατηγικής χαρτοφυλακίου στην Ingalls & Snyder στη Νέα Υόρκη.

«Θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις», είπε.

Οι ισχυρές δημοπρασίες 10ετούς και 30ετούς χρέους την Τετάρτη και την Πέμπτη βοήθησαν να σταθεροποιηθεί κάπως η αγορά, αλλά πολλοί επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την αγορά ομολόγων μέχρι να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων US10YT=RR σημείωσε τελευταία άνοδο κατά 8,6 μονάδες βάσης την ημέρα στο 4,478% και έφτασε στο 4,592%, το υψηλότερο από τις 13 Φεβρουαρίου. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2001.

Οι ανησυχίες για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ έκαναν τα περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ να φαίνονται πιο ασφαλή από τα αντίστοιχα σε δολάρια. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου DE10YT=RR, το σημείο αναφοράς για το μπλοκ της ευρωζώνης, υποχώρησε 5 bps στο 2,53% την Παρασκευή.

Η JPMorgan Chase JPM.N, η Morgan Stanley MS.N και η Wells Fargo WFC.N ήταν μεταξύ των μεγάλων τραπεζών που ανέφεραν κέρδη, τα οποία έδειξαν κυρίως ότι ξεπέρασαν τις προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο. Οι μετοχές της JPMorgan σημείωσαν άνοδο 4%.

Με τον εμπορικό πόλεμο να μαίνεται, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 619,05 μονάδων ή 1,56%, στις 40.212,71 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 95,31 μονάδες ή 1,81%, στις 5.363,36 και ο Nasdaq 25%, ή 3,3 μονάδες στις 16.724,46.

Ο Nasdaq κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία ποσοστιαία άνοδο από τον Νοέμβριο του 2022.

Ο δείκτης μετοχών της MSCI σε όλο τον κόσμο MIWD00000PUS αυξήθηκε 11,36 μονάδες, ή 1,46%, στις 790,63. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 STOXX έκλεισε με πτώση 0,1%.

Το δολάριο υποχώρησε 0,9% στα 0,81650 έναντι του ελβετικού φράγκου CHF=EBS, επεκτείνοντας τις απώλειες στην προηγούμενη συνεδρίαση όταν έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2015. Παρουσίασε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Νοέμβριο του 2022.

Το δολάριο έφτασε επίσης σε χαμηλό τριετίας έναντι του ευρώ EUR.

Ο χρυσός XAU σημείωσε άνοδο 2% στα 3.236,67 $ η ουγγιά, αφού έφτασε το υψηλό ρεκόρ των 3.243,82 $ νωρίτερα στη συνεδρίαση. Ο χρυσός αυξήθηκε πάνω από 6% αυτή την εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου επίσης ανέβηκαν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent LCOc1 διαμορφώθηκαν στα 64,76 δολάρια το βαρέλι, αυξημένα κατά 1,43 δολάρια ή 2,26%. Το αμερικανικό αργό βαρέλι West Texas Intermediate CLc1 έκλεισε στα 61,50 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,43 δολ. ή 2,38%.

Πηγή: reuters.com

