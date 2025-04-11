Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να γνωρίζει το Ιράν ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» προκειμένου να το εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενόψει των συνομιλιών που θα έχουν αύριο Σάββατο στο Ομάν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ επέμεινε ότι οι συνομιλίες αυτές θα είναι «άμεσες». «Ο πρόεδρος πιστεύει στη διπλωματία, στις άμεσες διαπραγματεύσεις, στις απευθείας συνομιλίες στο ίδιο δωμάτιο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, «ο τελικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Μολονότι πιστεύει στη διπλωματία, «κατέστησε σαφές στους Ιρανούς και την ομάδα της εθνικής ασφάλειας, ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι και το Ιράν έχει να κάνει μια επιλογή. Μπορείτε να συμφωνήσετε με το αίτημα του προέδρου Τραμπ, διαφορετικά θα γίνει κόλαση και έτσι αισθάνεται ο πρόεδρος», κατέληξε η Λέβιτ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.