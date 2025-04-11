Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αισιοδοξεί ότι θα καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, εν μέσω του κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο οικονομικών γιγάντων που συγκλονίζει τις αγορές.

«Ο πρόεδρος το κατέστησε σαφές ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία με την Κίνα. Εάν η Κίνα συνεχίσει τα αντίποινα, δεν είναι καλό για την Κίνα», είπε η εκπρόσωπος.

Δεν διευκρίνισε ωστόσο για ποιον λόγο είναι «αισιόδοξος» ο Τραμπ, όταν ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε σχετικά.

Οι δασμοί που επιβλήθηκαν στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα παραμένουν στο 145%, πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στις άλλες χώρες, η Λέβιτ είπε ότι υπάρχουν ήδη στο τραπέζι περισσότερες από 15 προτάσεις και ο Τραμπ ελπίζει ότι θα συναφθούν συμφωνίες πριν λήξει η αναστολή των 90 ημερών στους δασμούς. Όταν λήξει αυτό το χρονικό διάστημα, «ο πρόεδρος θα πάρει τις αποφάσεις του», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

