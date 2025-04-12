Η αμερικανική υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών (TSA) ανακοίνωσε πως από την 7η Μαΐου θα ισχύσουν αυστηρότεροι έλεγχοι ταυτοτήτων στα αεροδρόμια των ΗΠΑ και προειδοποίησε πως στους ταξιδιώτες που δεν θα επιδεικνύουν τα νέα δελτία ταυτότητας ενδέχεται να μην επιτραπεί η επιβίβαση.

Ειδικότερα, από την 7η Μαΐου η TSA δεν θα δέχεται πλέον πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας που δεν είναι συμβατά με τα νέα πρότυπα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την αποκαλούμενη REAL ID: https://www.dhs.gov/real-id

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ είχε εγκρίνει από το 2005 νέα, αυστηρότερα ομοσπονδιακά πρότυπα για την έκδοση δελτίων ταυτότητας, αλλά η επιβολή τους είχε αναβληθεί κατ’ επανάληψη.

Χθες Παρασκευή, η TSA ανακοίνωσε πως από τον επόμενο μήνα οι ταξιδιώτες άνω των 18 ετών χωρίς διαβατήριο ή νέο δελτίο ταυτότητας θα πρέπει να γνωρίζουν πως ενδέχεται να αντιμετωπίσουν «καθυστερήσεις, επιπρόσθετους ελέγχους και την πιθανότητα να μην τους επιτραπεί η είσοδος σε σημεία ελέγχου ασφαλείας» πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος.

