Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβλήθηκε την Παρασκευή στο πρώτο του «τσεκ απ» κατά τη δεύτερη θητεία του και ο Λευκός Οίκος δεσμεύτηκε να δημοσιεύσει τα πλήρη αποτελέσματα των εξετάσεων του ανθρώπου που -τον Ιανουάριο- έγινε το γηραιότερο άτομο που ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τραμπ, ο οποίος γίνεται 79 τον Ιούνιο, και του αρέσει τόσο πολύ το γρήγορο φαγητό (fast food) που έκανε μια φωτογράφιση σε ένα McDonald's κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του πέρυσι, είχε κάποιες ενοχλήσεις για αρκετές ώρες και παρακινούμενος από τους γιατρούς στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed στην κοντινή Bethesda του Μέριλαντ, ξεκίνησε μια σειρά ιατρικών εξετάσεων.

«Ποτέ δεν ένιωσα καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά, αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τη Δευτέρα, ανακοινώνοντας την προγραμματισμένη εξέταση.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί από το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed μετά το ραντεβού του για ιατρικές εξετάσεις, Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ είπε ότι ο Λευκός Οίκος θα ενημερώσει σχετικά με την εξέταση από τον γιατρό του προέδρου το συντομότερο δυνατό. Ο Τραμπ έχει δημοσιεύσει πολύ λίγες λεπτομέρειες για την υγεία του μέχρι σήμερα.

«Υποβάλλεται σε αρκετές εξετάσεις και απεικονίσεις. Είναι ένα γενικό «τσεκ απ», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ δεν είχε προγραμματιστεί να λάβει γενική αναισθησία ως μέρος της εξέτασης.

Αυτές οι εξετάσεις θα προσφέρουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού Προέδρου, καθώς δεν έχει υποβληθεί σε γενικές εξετάσεις, μετά από την απόπειρα δολοφονίας του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια τον περασμένο Ιούλιο, όταν και τραυματίστηκε στο αυτί από σφαίρα.

Η προεκλογική ομάδα του δημοσίευσε μια έκθεση του Ρόνι Τζάκσον, πρώην γιατρού του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και Ρεπουμπλικάνο βουλευτή από το Τέξας, λέγοντας ότι οι τραυματισμοί ήταν επιφανειακοί.

Ο Ρεπουμπλικανός (τότε) υποψήφιος για την προεδρία, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από απόπειρα δολοφονίας του σε εκδήλωση της προεκλογικής εκστρατείας του στο Μπάτλερ, Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2024

Ο Λευκός Οίκος επιλέγει συνήθως ποια δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν από τις εξετάσεις υγείας ενός προέδρου. Ο Τραμπ δεν είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιήσει καμία πληροφορία και δεν υπάρχει κανόνας για τις προεδρικές εξετάσεις. Έδωσε στη δημοσιότητα μόνο περιορισμένες πληροφορίες για την υγεία του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, ο Τραμπ αναφέρθηκε πολλές φορές στη φυσική του κατάσταση, σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, τώρα 82 ετών, ισχυριζόμενος ότι ήταν «νεότερος και καλύτερος».

Ένας γιατρός του Λευκού Οίκου το 2018, όταν ο Τραμπ υπηρετούσε την πρώτη του θητεία, είπε ότι ο πρόεδρος ήταν συνολικά σε εξαιρετική υγεία, αλλά έπρεπε να χάσει βάρος και να ξεκινήσει μια καθημερινή ρουτίνα άσκησης.

Ο Τραμπ συμπεριέλαβε στις εξετάσεις του μια «γνωσιακή» εξέταση, τη Γνωσιακή Αξιολόγηση του Μόντρεαλ, κατά την πρώτη του θητεία, και ο γιατρός του είπε αργότερα ότι σημείωσε 30 στα 30.

Ο Μπάιντεν δημοσίευε λεπτομερείς περιλήψεις των γενικών εξετάσεών του ενώ ήταν στην εξουσία, αλλά αρκετά δημοσιεύματα έχουν προκαλέσει ερωτηματικά σχετικά με την πνευματική του οξύτητα τους τελευταίους μήνες του στον Λευκό Οίκο.

Η διανοητική ικανότητα και η ηλικία τόσο του Μπάιντεν όσο και του Τραμπ ήταν στο επίκεντρο κατά την περσινή προεκλογική εκστρατεία, ειδικά μετά την καταστροφική συμπεριφορά του Μπάιντεν σε ένα ντιμπέιτ με τον Τραμπ τον Ιούνιο και τις ολοένα και πιο περίεργες ομιλίες του Τραμπ σε συγκεντρώσεις.

Πηγή: skai.gr

