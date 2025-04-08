Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi επιβεβαίωσε ότι η χώρα του πρόκειται να έχει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είπε ότι θα είναι «έμμεσες» διαπραγματεύσεις, σε αντίθεση με την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «άμεσες» συνομιλίες.

«Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν στο Ομάν το Σάββατο για έμμεσες συνομιλίες υψηλού επιπέδου», έγραψε ο Araghchi στο X αφού ο Τραμπ είπε τη Δευτέρα ότι οι δύο χώρες θα συμμετάσχουν σε «άμεσες» συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Είναι τόσο ευκαιρία όσο και δοκιμή. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Αμερικής», είπε ο Araghchi για τις επερχόμενες συζητήσεις.

Πηγή: breakingthenews.net

