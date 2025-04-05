Νόμιμος μετανάστης στις ΗΠΑ απελάθηκε «κατα λάθος» ως μέλος «βίαιων συμμορίων»

Αμερικανός δικαστής αποφάσισε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να φροντίσει ώστε ένας άνδρας από το Μέριλαντ που απελάθηκε λανθασμένα στο Ελ Σαλβαδόρ να επιστρέψει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες εντός τριών ημερών, μια ακόμη υπόθεση ενάντια στις σκληροπυρηνικές πολιτικές απέλασης της κυβέρνησης που έφτασε στα αμερικανικά δικαστήρια.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναγνωρίσει ότι ο Kilmar Abrego Garcia, μετανάστης που ζούσε νόμιμα στις ΗΠΑ με άδεια εργασίας, απελάθηκε κατά λάθος ως φερόμενο μέλος «βίαιων συμμοριών», με μία από τις τρεις πτήσεις για Σαλβαδόρ τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Μετά από την κατάθεση των κυβερνητικών δικηγόρων, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Πάολα Ξίνις στο Γκρινμπέλτ του Μέριλαντ απόφάσισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για να τον φέρει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, έως τις 7 Απριλίου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ασκήσει έφεση κατά της εντολής στο 4ο Εφετείο των ΗΠΑ που εδρεύει στο Ρίτσμοντ, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου μετά την ακρόαση.

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, είπε η Ξίνις θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, «επειδή δεν γνωρίζουμε αν η δικαστής έχει δικαιοδοσία ή εξουσία στη χώρα του Ελ Σαλβαδόρ».

«Παραδέχονται ότι δεν είχαν καμία νομική εξουσιοδότηση να τον απομακρύνουν στο Ελ Σαλβαδόρ», είπε ο Σαίμον Μόσενμπεργκ. «Το δημόσιο συμφέρον είναι η κυβέρνηση να ακολουθεί το νόμο».

Σε μια ασυνήθιστη για τα Αμερικανικά δικαστήρια συζήτηση, η δικαστής Ξίνις ρώτησε τον Έρεζ Ρουβένι, δικηγόρο της κυβέρνησης, γιατί οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν να φέρουν πίσω τον Abrego Garcia, με τον Ρουβένι να απαντά ότι είχε κάνει αυτή την ερώτηση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ χωρίς να λάβει ο ίδιος ικανοποιητική απάντηση.

Η υπόθεση αυτή είναι ένα ακόμη σημείο έντονης αντιπαράθεσης στην πολιτική καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει εγείρει συνταγματικά ζητήματα και έχει προκαλέσει την επίπληξη ενός δικαστή στην Ουάσιγκτον, ο οποίος εξετάζει εάν Αμερικανοί αξιωματούχοι παραβίασαν δικαστική απόφαση που εμποδίζει προσωρινά την απέλαση φερόμενων μελών συμμοριών της Βενεζουέλας βάσει νόμου του 18ου αιώνα.

Ο Τραμπ στις 15 Μαρτίου επικαλέστηκε τον νόμο περί αλλοδαπών εχθρών του 1798 για να απελάσει άμεσα, φερόμενα μέλη της συμμορίας Tren de Aragua. Η κυβέρνηση είπε ότι έστειλε δύο πτήσεις στο Ελ Σαλβαδόρ εκείνη την ημέρα μεταφέροντας απελαθέντες, μετά από έρευνα, σύμφωνα με το σπάνια χρησιμοποιούμενο καταστατικό εν καιρώ πολέμου. Μια τρίτη πτήση μετέφερε άτομα που απελάθηκαν σύμφωνα με άλλους κανόνες.

Ο Abrego Garcia ταξίδεψε άδικα με την τρίτη πτήση, παρά τη δικαστική εντολή του Οκτωβρίου 2019 που του παρείχε προστασία από την απέλαση, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ στο δικαστήριο.

Ο Abrego Garcia συνελήφθη από αξιωματικούς του ICE στις 12 Μαρτίου και ανακρίθηκε για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε συμμορία. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ήταν μέλος της συμμορίας MS-13, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

Οι δικηγόροι του, οι οποίοι εκπροσώπησαν επίσης τη σύζυγό του και το πεντάχρονο παιδί του στις ΗΠΑ, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν να λάβουν μέτρα «για να διορθώσουν αυτό που οι ίδιοι περιγράφουν ως λάθος». Η σύζυγος του Abrego Garcia, που παρευρέθηκε στην ακρόαση της Παρασκευής, και το παιδί του είναι πολίτες των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης στείλει στρατιωτικά στρατεύματα στα σύνορα των ΗΠΑ και έχει αναθέσει σε ομοσπονδιακούς πράκτορες να επικεντρωθούν στην καταστολή της μετανάστευσης εν μέσω αυξανόμενων συλλήψεων και προσπαθειών απέλασης.

