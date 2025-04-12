Αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν χθες Παρασκευή στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν το προσχέδιο συμφωνίας με την οποία οι ΗΠΑ φιλοδοξούν να αποκτήσουν προνομιακή πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που δεν υποδήλωνε αξιοσημείωτη πρόοδο. Ο λόγος φέρεται να ήταν πως η νέα «μαξιμαλιστική» εκδοχή του κειμένου που παρουσίασε η αμερικανική πλευρά περιλαμβάνει δυσμενείς όρους για το Κίεβο.

Η προτεινόμενη συμφωνία θα δώσει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε στρατηγικής σημασίας ορυκτά της Ουκρανίας, απαιτώντας από το Κίεβο να διοχετεύσει σε κοινό επενδυτικό ταμείο τα έσοδα από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων τόσο από κρατικές όσο και από ιδιωτικές εταιρείες.

Ωστόσο, δεν προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες ζητούσε επίμονα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον αγώνα εναντίον των ρώσων εισβολέων που έχουν καταλάβει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Στη νέα εκδοχή του κειμένου έχει προστεθεί η αξίωση των ΗΠΑ να αναλάβει η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα (DFC) τον έλεγχο αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom μέσω της Ουκρανίας προς την Ευρώπη, όπως αναφέρει η πηγή την οποία επικαλείται το Reuters.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει προσλάβει τη δικηγορική εταιρεία Hogan Lovells ως σύμβουλο στις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου συμφωνίας για τα ορυκτά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ζελένσκι τόνισε την Τετάρτη πως η συμφωνία για τα ορυκτά θα πρέπει να είναι επωφελής και για τις δύο χώρες, συμπληρώνοντας πως θα πρέπει να δομηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της ουκρανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του πρωθυπουργού Ντενίς Σμιχάλ και του υπουργού Οικονομικών Σερχίι Μάρτσενκο, θα είναι στην Ουάσινγκτον σε δύο εβδομάδες για την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μια συνεδρίαση αφιερωμένη στην Ουκρανία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας, ιδίως των πολύτιμων σπάνιων γαιών, ως αποζημίωση για τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που χορηγήθηκε στο Κίεβο από τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο, τον Τζο Μπάιντεν, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.