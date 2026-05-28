Συνελήφθη διακινητής μεταναστών στην Κρήτη - Μετέφερε 4 ανθρώπους από την Τουρκία

Κύκλωμα, το οποίο δραστηριοποιούταν τον τελευταίο χρόνο στη διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία στη Σητεία, εξάρθρωσαν οι Λιμενικές Αρχές Ηρακλείου, Σητείας και Αγίου Νικολάου υπό τον συντονισμό της 7ης ΠΕΔΙΛΣ.

Συγκεκριμένα τις βραδινές ώρες την 26.5.2026, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την ΕΥΠ και τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) εντόπισαν εντός του λιμένα Ηρακλείου 4 αλλοδαπούς (δύο γυναίκες υπηκόους Μαρόκου, έναν άνδρα και μία γυναίκα υπηκόους Συρίας), οι οποίοι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό τον λιμένα του Πειραιά.

Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση προέκυψε ότι οι μετανάστες είχαν αποβιβαστεί τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας στον λιμένα της Σητείας, προερχόμενοι από τα παράλια της Τουρκίας, από όπου είχαν αποπλεύσει την 24.05.2026 με ιστιοφόρο σκάφος.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, στελέχη του Λιμεναρχείου Σητείας πραγματοποίησαν άμεσα εκτεταμένους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή δικαιοδοσίας τους, καθώς και στα ελλιμενισμένα σκάφη αναψυχής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε εντός του λιμένα Σητείας ένα ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Μαλαισίας με κυβερνήτη έναν 48χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Ουκρανίας), ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους μετανάστες ως ο διακινητής που πραγματοποίησε τη μεταφορά τους και συνελήφθη.

Από τη Λιμενική Αρχή Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, πραγματοποιήθηκε έρευνα επί του ιστιοφόρου σκάφους, παρουσία δικαστικού λειτουργού και υπάλληλων του Τελωνείου Σητείας, με τη συνδρομή στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. Γ.Ε.Ε Λασιθίου, κατά την οποία ανευρέθηκαν μαχαίρια διαφόρων διαστάσεων, κατά παράβαση του Ν. 2168/1993 «Περί Όπλων».

Ο συλληφθείς πρόκειται να προσαχθεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου, ενώ οι τέσσερις αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.



Πηγή: skai.gr

