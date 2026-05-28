Έκκληση για περισσότερες μπουκάλες οξυγόνου για τη διάσωση των 7 εγκλωβισμένων στο Λάος

Ο επικεφαλής ομάδας Ταϊλανδών εθελοντών που βοηθούν στις προσπάθειες διάσωσης επτά ανθρώπων, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο στο Λάος, δήλωσε σήμερα ότι θα χρειαστούν περισσότερες φιάλες οξυγόνου για να ολοκληρώσουν την αποστολή διάσωσης.

Οι επτά πολίτες του Λάος μπήκαν στο σπήλαιο στην κεντρική επαρχία της χώρας Σαϊσομπούν την περασμένη εβδομάδα για να ψάξουν για χρυσό, αλλά κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές απέκλεισε το σημείο εξόδου τους, σύμφωνα με τοπική ομάδα εθελοντών και το κρατικό μέσο ενημέρωσης Lao Phattha News.

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον πέντε από αυτούς έχουν εντοπιστεί ζωντανοί, αλλά κανένας δεν έχει ακόμη διασωθεί από το σπήλαιο.

Laos'ta altın aramak için girdikleri mağarada sel nedeniyle mahsur kalan 7 kişiden 5'i sağ bulundu. 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/Gm1cCjM6KV — TRT HABER (@trthaber) May 28, 2026

«Χρειαζόμαστε να δανειστούμε όσο το δυνατόν περισσότερες φιάλες οξυγόνου και θέλουμε να στήσουμε μπροστά από το σπήλαιο έναν σταθμό αναπλήρωσης του οξυγόνου» στις φιάλες, έγραψε ο Κένγκαρντ Μπονγκαουόνγκ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ομάδες εθελοντών που μετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης των 7 εγκλωβισμένων στο σπήλαιο της Σαϊσομπούν έδωσαν στη δημοσιότητα διαφορετικές εκτιμήσεις όσον αφορά το πόσοι από αυτούς έχουν εντοπιστεί.

Ομάδες Ταϊλανδών εθελοντών δήλωσαν χθες, Τετάρτη, ότι 5 από αυτούς βρέθηκαν, ενώ η οργάνωση του Λάος «Εθελοντής για τη Διάσωση Ανθρώπων» ανακοίνωσε ότι και οι 7 εντοπίστηκαν και ήταν ασφαλείς.

Ταϊλανδοί εθελοντές συμμετέχουν από την Κυριακή στις επιχειρήσεις διάσωσης των επτά εγκλωβισμένων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται δύτης που είχε μετάσχει στη διάσωση το 2018 ποδοσφαιρικής ομάδας αγοριών και του προπονητή τους σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη.

Η επιχείρηση αυτή διάσωσης είχε προσελκύσει παγκοσμίως την προσοχή και σε αυτή μετείχαν βρετανικής υπηκοότητας και άλλων ξένων υπηκοοτήτων δύτες, αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό ενώ είχε παρασχεθεί και άλλη διεθνής υποστήριξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.