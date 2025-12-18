Ο Τραμπ ασκεί πίεση στην Ουκρανία να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση σήμερα στην Ουκρανία να «κινηθεί γρήγορα» στις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Οι διαπραγματευτές «είναι κοντά στο να καταλήξουν κάπου, αλλά ελπίζω ότι η Ουκρανία θα κινηθεί γρήγορα. Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται στα τάρταρα αλλά ελπίζει ότι μπορεί να αρχίσουν να αποκαθίστανται καθώς σημειώνεται πρόοδος στο θέμα της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο σημερινή δήλωση του Κρεμλίνου.

Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, εάν επιτευχθεί, θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.