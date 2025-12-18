Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας που περιλαμβάνει λεπτομερή, ισχυρά και σοβαρά μέτρα για να διασφαλιστεί η τήρηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται αξιωματούχους που έχουν γνώση των σχεδίων.

Ένας ουκρανικός στρατός 800.000 ατόμων θα αποτελέσει την πρώτη γραμμή αποτροπής μετά τον πόλεμο, με όπλα και άλλα προγράμματα υποστήριξης που θα συνεχίσουν να παρέχονται από τους συμμάχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και εκπαιδευμένος.

Οι ΗΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες και μηχανισμούς επιτήρησης για τον εντοπισμό κάθε απόπειρας παραβίασης της ειρηνευτικής συμφωνίας κατά μήκος των γραμμών επαφής και των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ρωσικών επιχειρήσεων «ψευδούς σημαίας».

Στρατεύματα από μια συμμαχία ευρωπαϊκών χωρών θα βρίσκονται μακριά από τις πρώτες γραμμές του μετώπου για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών δήλωσε μετά από συνομιλίες αυτή την εβδομάδα ότι μια πολυεθνική δύναμη θα μπορούσε να πραγματοποιεί επιχειρήσεις εντός της Ουκρανίας στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Δεν είναι σαφές αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στο αμερικανικό και ευρωπαϊκό σχέδιο. Έχει επανειλημμένα απορρίψει την παρουσία στρατευμάτων από κράτη μέλη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ενώ το Κρεμλίνο έχει ζητήσει στο παρελθόν αυστηρότερους περιορισμούς όσον αφορά το μέγεθος και τις δυνατότητες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, ο στρατός της Ουκρανίας θα λειτουργούσε ως πρώτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση που ξεσπάσουν εκ νέου μάχες, ενώ οι σύμμαχοι του Κιέβου θα εφάρμοζαν γρήγορα διπλωματικά μέτρα και μέτρα αποφυγής συγκρούσεων, προκειμένου να αποτρέψουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, σε περίπτωση αποτυχίας των προσπαθειών αυτών, θα παρείχαν στρατιωτική υποστήριξη με τη βοήθεια των ΗΠΑ εντός λίγων ημερών.

Η πολυεπίπεδη προσέγγιση και η δέσμευση των ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας έχουν προκαλέσει αισιοδοξία στην Ουκρανία και την Ευρώπη ότι το ειρηνευτικό σχέδιο θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει ένα αξιόπιστο αποτρεπτικό μέσο ενάντια σε μελλοντικές επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας. Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τις εγγυήσεις ως παρόμοιες με τη δέσμευση αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να τις καταστήσει νομικά δεσμευτικές μέσω ψηφοφορίας στο Κογκρέσο.

«Για εμάς, το βασικό είναι να ψηφιστεί στο Κογκρέσο», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη σε δήλωση προς δημοσιογράφους. «Δεύτερον, να είναι παρόμοιο με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Τρίτον, να γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσουν οι εταίροι σε περίπτωση επανάληψης της ρωσικής επιθετικότητας».

Η διαπραγματευτική ομάδα της Ουκρανίας θα μεταβεί στις ΗΠΑ για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους την Παρασκευή και το Σάββατο, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο, μεταξύ άλλων με τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου και επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η συνάντηση, που μεταδόθηκε για πρώτη φορά από το Politico, θα είναι συνέχεια των συζητήσεων που είχαν με τον Ζελένσκι στο Βερολίνο, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Πούτιν δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί όσον αφορά τις απαιτήσεις της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία. Σε συνάντηση με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα την Τετάρτη, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε «με στρατιωτικά μέσα».

Ωστόσο, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ εξέφρασε κάποια αισιοδοξία σε συνέντευξή του στο ABC News αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι «βρισκόμαστε στο πρόθυρο της επίλυσης αυτής της τρομερής κρίσης», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου είναι «πιο κοντά από ποτέ» και φάνηκε να υπονοεί ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η Ρωσία θέλει να πάρει τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που οι δυνάμεις της δεν έχουν καταφέρει ακόμη να καταλάβουν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς. Ο Ουκρανός πρόεδρος συμμετέχει σε συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για συνομιλίες σχετικά με την έγκριση ενός τεράστιου δανείου προς την Ουκρανία, το οποίο θα εξασφαλιστεί με παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητά του να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Η πίεση έχει αυξηθεί προς το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, να άρει την αντίθεσή του στο σχέδιο. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, της χώρας που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένη να εγκρίνει το δάνειο χωρίς το Βέλγιο «εάν καταστεί απαραίτητο», καθώς ένα μόνο μέλος της ομάδας των 27 χωρών «δεν θα πρέπει να μπορεί να εμποδίσει αυτό που είναι το σωστό να γίνει». «Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία των πληθυσμών μας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Θα προτιμούσα να βρούμε μια λύση με ενότητα, αλλά ο χρόνος τρέχει».

Πηγή: skai.gr

