Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρέτισε σήμερα τη "δυναμική ενέργεια" των Ηνωμένων Πολιτειών που ανακοίνωσαν κυρώσεις σε βάρος άλλων δύο δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), μετά την απόρριψη από αυτούς αιτήματος του Ισραήλ, το οποίο αμφισβητούσε την αρμοδιότητα του ΔΠΔ να διεξάγει έρευνα για εγκλήματα πολέμου που φέρονται να διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

"Το Ισραήλ εκτιμά την καθοριστική ηγεσία και τις δυναμικές ενέργειες του υπουργού Εξωτερικών (Μάρκο Ρούμπιο) καθώς και την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του προέδρου (Ντόναλντ Τραμπ) στην καταπολέμηση της μάστιγας της εργαλειοποίησης του νόμου, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για τα δύο έθνη μας", έγραψε ο Νετανιάχου στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

