Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται στα τάρταρα αλλά ελπίζει ότι μπορεί να αρχίσουν να αποκαθίστανται καθώς σημειώνεται πρόοδος στο θέμα της Ουκρανίας, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο σημερινή δήλωση του Κρεμλίνου.

Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία, εάν επιτευχθεί, θα βοηθήσει επίσης στην ενίσχυση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.