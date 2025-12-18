Ρώσοι με δεσμούς με τον στρατό και τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας έχουν εμπλακεί σε κατασκοπευτική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκά ύδατα, εργαζόμενοι μυστικά σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσαν αποκλειστικά στο CNN δυτικές και ουκρανικές πηγές των μυστικών υπηρεσιών.

Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα έχει συγκροτήσει έναν λεγόμενο «σκιώδη στόλο» εκατοντάδων δεξαμενόπλοιων. Τα πλοία αυτά μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο από λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις και αποφέροντας στο Κρεμλίνο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα έχει συγκροτήσει έναν λεγόμενο «σκιώδη στόλο» εκατοντάδων δεξαμενόπλοιων. Τα πλοία αυτά μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο από λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις και αποφέροντας στο Κρεμλίνο εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ορισμένα από τα πλοία αυτά, τα οποία συχνά είναι νηολογημένα σε τρίτες, άσχετες χώρες, αποκτούν επιπλέον μέλη πληρώματος λίγο πριν τον απόπλου. Το CNN έχει δει δύο καταστάσεις πληρωμάτων, στις οποίες το προσωπικό είναι κατά κύριο λόγο μη ρωσικής καταγωγής, ωστόσο στο τέλος της λίστας εμφανίζονται δύο ρωσικά ονόματα, μαζί με στοιχεία ρωσικών διαβατηρίων.

Η προσθήκη Ρώσων με υπόβαθρο στις υπηρεσίες ασφαλείας στα πληρώματα του σκιώδους στόλου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς αποτυπώνει το πόσο απροκάλυπτες έχουν γίνει οι τακτικές του Κρεμλίνου.

Μιλώντας με πολλές πηγές πληροφοριών, το CNN διαπίστωσε ότι αρκετοί από τους άνδρες αυτούς απασχολούνται από μια μυστηριώδη ρωσική εταιρεία με την επωνυμία Moran Security και ορισμένοι είναι μισθοφόροι που στο παρελθόν είχαν εργαστεί για ρωσικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, όπως η διαβόητη ομάδα Wagner.

Η Moran είναι ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με διασυνδέσεις με τον ρωσικό στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με δυτικές πηγές των μυστικών υπηρεσιών. Η εταιρεία τέθηκε υπό κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών το 2024, καθώς παρείχε «ένοπλες υπηρεσίες ασφαλείας» σε ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας των ΗΠΑ να «εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη, σκληρή και απρόκλητη εισβολή της στην Ουκρανία».

Στελέχη της Moran έχουν τοποθετηθεί σε πολλά δεξαμενόπλοια του ρωσικού «σκιώδους στόλου» και, σύμφωνα με ουκρανικές και δυτικές πηγές πληροφοριών, είναι συχνά οι μοναδικοί Ρώσοι επιβαίνοντες στα συγκεκριμένα πλοία.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι παρατήρησαν την τοποθέτηση των συγκεκριμένων φρουρών στα πλοία του σκιώδους στόλου περίπου έξι μήνες πριν.

Παράλληλα, δυτική πηγή πληροφοριών αποκάλυψε ότι σε μία περίπτωση στελέχη της Moran φωτογράφισαν ευρωπαϊκές στρατιωτικές εγκαταστάσεις από πλοίο του σκιώδους στόλου. Η πηγή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Σταχνεβίτς της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας, οι Ρώσοι που επιβαίνουν στα πλοία έχουν επίσης ως αποστολή να επιβλέπουν τους καπετάνιους, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι Ρώσοι υπήκοοι.

Μία δυτική πηγή πληροφοριών επιβεβαίωσε την εκτίμηση αυτή, σημειώνοντας ότι «στην περίπτωση της Moran, δεν εμπλέκονται σε άμεση σύγκρουση. Φροντίζουν ώστε οι συνεργάτες τους να ενεργούν σύμφωνα με τα συμφέροντα του Κρεμλίνου».

Η παρουσία και η δραστηριότητα των Ρώσων στα πλοία αυτά προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, δεδομένου του μεγάλου αριθμού σκαφών του σκιώδους στόλου που πλέουν κοντά στις ευρωπαϊκές ακτογραμμές και του ενδεχόμενου κατασκοπευτικής δράσης.

Αξιωματούχοι ασφαλείας επισημαίνουν ότι η τοποθέτηση ενόπλων με στρατιωτικό υπόβαθρο στα πλοία αυτά αποτελεί ακόμη ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο του υβριδικού πολέμου του Κρεμλίνου, με στόχο την αποσταθεροποίηση και την πρόκληση αναταράξεων στην Ευρώπη. Πηγές πληροφοριών δήλωσαν επίσης στο CNN ότι τα συγκεκριμένα άτομα έχουν εμπλακεί και σε δολιοφθορές, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Η παρουσία ιδιωτικών ένοπλων ομάδων στα πλοία του σκιώδους στόλου προσφέρει αυτή την κλασική εύλογη άρνηση», δήλωσε στο CNN ο Γιάκομπ Κάαρσμπο, πρώην αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Δανίας.

«Όποιος έχει έστω και στοιχειώδη αντίληψη γνωρίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν εντολές από το ρωσικό κράτος, αλλά αυτό είναι δύσκολο να αποδειχθεί», πρόσθεσε.

Το CNN παρουσίασε τα ευρήματα ουκρανικών και δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τα οποία η Moran δρα σε συντονισμό με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και εμπλέκεται σε κατασκοπεία και δολιοφθορές σε ευρωπαϊκό έδαφος, στον Αλεξέι Μπαντίκοφ, τον οποίο το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει καταγράψει ως διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το CNN, ο Μπαντίκοφ δήλωσε ότι είναι αναπληρωτής διευθυντής του ομίλου Moran Security και ότι εδρεύει «κυρίως» στην Αγία Πετρούπολη, ωστόσο αρνήθηκε να σχολιάσει οποιαδήποτε από τις κατηγορίες.

Οι μόνοι Ρώσοι επί του πλοίου

Το CNN ανασύνθεσε τις πρόσφατες δραστηριότητες της Moran σε ένα συγκεκριμένο πλοίο, εξετάζοντας στοιχεία ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αξιολογήσεις δυτικών υπηρεσιών, καθώς και αναλύοντας δορυφορικές εικόνες και δεδομένα ναυσιπλοΐας.

Το πλοίο αυτό είναι ένα δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό κυρώσεις, με την ονομασία Boracay, το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια έχει αλλάξει επανειλημμένα όνομα και χώρα νηολόγησης, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, δύο Ρώσοι άνδρες επιβιβάστηκαν στο Boracay στο λιμάνι Πρίμορσκ στη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το CNN. Δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων επιβεβαιώνουν ότι το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν στο λιμάνι την ίδια ημερομηνία.

Οι δύο άνδρες δεν ήταν ναυτικοί, αλλά εμφανίζονταν στο κατάλογο πληρώματος απλώς ως «τεχνικοί». Ήταν οι μοναδικοί Ρώσοι επί του πλοίου, το οποίο κατά τα άλλα ήταν επανδρωμένο από πολίτες της Κίνας, της Μιανμάρ και του Μπανγκλαντές, σύμφωνα με τη λίστα.

Σύμφωνα με δυτική πηγή πληροφοριών, ο ένας από τους δύο άνδρες είναι πρώην αστυνομικός και στο παρελθόν είχε εργαστεί για τη ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner. Κανένας από τους δύο δεν διαθέτει ουσιαστικό διαδικτυακό αποτύπωμα, ενώ οι δραστηριότητές τους πάνω στο Boracay παραμένουν ασαφείς.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι δύο άνδρες εργάζονταν για τη Moran Security, ο Μπαντίκοφ απάντησε στο CNN: «Δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω». Όταν πιέστηκε περαιτέρω, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία ιδέα».

Κατά τη διάρκεια άλλου ταξιδιού του Boracay τον Ιούλιο, ένας από τους επιβαίνοντες είχε υπηρετήσει στο ειδικό αστυνομικό σύνταγμα του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, ενώ για έναν ακόμη αναφερόταν ως δηλωμένη διεύθυνση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας.

«Φαίνεται ότι αυτοί κάνουν κουμάντο στο πλοίο»

Πολλά από τα πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου διέρχονται από τη Βαλτική Θάλασσα, ένα κρίσιμο θαλάσσιο «στενό» που συνορεύει με αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Δανία και η Σουηδία, των οποίων οι αρχές παρακολουθούν τα συγκεκριμένα σκάφη με ιδιαίτερη προσοχή.

Οι Δανοί θαλάσσιοι πλοηγοί, οι οποίοι επιβιβάζονται στα δεξαμενόπλοια για να τα βοηθήσουν να διαπλεύσουν τα στενά, αναφέρουν ότι συχνά υπάρχουν Ρώσοι άνδρες επί του πλοίου που φαίνεται να έχουν τον έλεγχο και να επιδεικνύουν εχθρική στάση απέναντι στους επιθεωρητές.

«Προσωπικά έχω δει τουλάχιστον δύο πλοία του σκιώδους στόλου όπου το πλήρωμα είναι κυρίως μη ρωσικό, αλλά ξαφνικά εμφανίζονται ένας ή δύο Ρώσοι στη λίστα», δήλωσε ο Μπγιάρνε Σίζαρ Σκίνερουπ, ένας από τους πιο έμπειρους αξιωματικούς της κρατικής υπηρεσίας πλοήγησης της Δανίας, DanPilot.

Όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις φορούν στολές, οι οποίες σε μία περίπτωση έμοιαζαν με στολή παραλλαγής του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Πάνω στο πλοίο, φαίνεται ότι αυτοί κάνουν κουμάντο — έχουν περισσότερη εξουσία ακόμη και από τον καπετάνιο», ανέφερε ο Σκίνερουπ στο CNN.

Τον Ιούλιο, η DanPilot απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Δανίας, στο οποίο ανέφερε:

«Υπάρχουν όλο και περισσότερες αναφορές για πλοία που διαθέτουν μερικά επιπλέον μέλη πληρώματος, πιθανότατα Ρώσους, οι οποίοι φορούν στρατιωτικές στολές και είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στη φωτογράφιση, μεταξύ άλλων, περιοχών της γέφυρας».

Το ηλεκτρονικό μήνυμα κοινοποιήθηκε στο CNN από το ερευνητικό μέσο Danwatch, το οποίο έχει πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα για τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Σουηδικής Ακτοφυλακής δήλωσε στο CNN ότι στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί άνδρες πάνω σε πλοία του σκιώδους στόλου που δεν φαίνεται να ανήκουν σε εμπορικό πλήρωμα.

Την ανησυχία αυτή είχε εκφράσει ήδη από πέρυσι και ανώτερη αξιωματικός του Σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού, Έβα Σκούγκ Χάσλουμ, η οποία ανέφερε ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια με ρωσικές διασυνδέσεις στη Βαλτική έφεραν «κεραίες και ιστούς που συνήθως δεν απαντώνται» σε εμπορικά πλοία.

Μυστηριώδεις εμφανίσεις drones

Το Boracay βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τον Σεπτέμβριο, όταν μετέφερε φορτίο ρωσικού πετρελαίου με προορισμό την Ινδία.

Δύο ημέρες μετά την αναχώρησή του από το Πρίμορσκ, στις 22 Σεπτεμβρίου, το πλοίο βρισκόταν ανοιχτά των ακτών της Δανίας, τη στιγμή που μια σειρά από εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) προκάλεσε αναστάτωση στη λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης. Την ίδια περίοδο, άλλα drones εθεάθησαν να πετούν κοντά σε δανικές στρατιωτικές βάσεις.

Τότε, η αστυνομία της Κοπεγχάγης είχε ανακοινώσει ότι διερευνά το ενδεχόμενο τα drones να είχαν εκτοξευθεί από πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ποια.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι το Boracay κινήθηκε νότια κατά μήκος της δυτικής ακτής της Δανίας το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου, όταν αναφέρθηκαν νέες εμφανίσεις drones βόρεια της πόλης Έσμπιεργκ και κοντά σε αρκετά γειτονικά αεροδρόμια.

Δυτική πηγή πληροφοριών δήλωσε στο CNN ότι «η χρονική σύμπτωση μεταξύ του περιστατικού και της παρουσίας του πλοίου στην περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ύποπτη».

Λίγες ημέρες μετά τα περιστατικά αυτά, ο γαλλικός στρατός επιβιβάστηκε στο Boracay ανοιχτά των ακτών της Βρετάνης, στη βορειοδυτική Γαλλία, καθώς το πλοίο δεν είχε προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την εθνικότητά του. Κατά την έρευνα δεν εντοπίστηκαν drones επί του πλοίου.

Ήταν τότε που, σύμφωνα με δυτικές πηγές ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι δύο Ρώσοι περιλαμβάνονταν στο πλήρωμα. Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι δύο άνδρες ανακρίθηκαν κατ’ ιδίαν.

Ο Κινέζος καπετάνιος συνελήφθη και στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τις γαλλικές αρχές για «ανυπακοή σε οδηγίες». Το Boracay δήλωνε από τον Σεπτέμβριο ότι έπλεε υπό σημαία Μπενίν, ωστόσο οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι διερευνούσαν την «έλλειψη τεκμηρίωσης σχετικά με την εθνικότητα και τη σημαία του πλοίου».

Την περίοδο εκείνη, οι γαλλικές και οι δανικές αρχές αρνήθηκαν να σχολιάσουν εάν η γαλλική έρευνα για το Boracay σχετιζόταν με τα περιστατικά των drones πάνω από τη Δανία.

Ο Κάαρσμπο, πρώην αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ότι, παρότι δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί εάν οι άνδρες είναι εκπαιδευμένοι χειριστές drones, «αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλώς αθώοι ναυτικοί… υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι σε θέση να εκτοξεύουν drones».

Ο Μπαντίκοφ, ωστόσο, απέρριψε τη βασική υπόθεση, δηλώνοντας στο CNN ότι είναι «εντελώς τρελό» το ενδεχόμενο «ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου να εκτοξεύει drones πάνω από τη Δανία».

«Αν ήθελε κανείς να χρησιμοποιήσει drones, θα το έκανε από αλιευτικά σκάφη… όχι από ένα μεγάλο πετρελαιοφόρο», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο «είναι τεχνικά επικίνδυνο και κανείς δεν θα το έκανε».

Την ίδια στιγμή, Ευρωπαίος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε στο CNN ότι «η βασική μας εκτίμηση είναι ότι ρωσικά πλοία έχουν εμπλακεί σε τουλάχιστον ορισμένα από τα ανεξήγητα περιστατικά με drones κοντά σε ευρωπαϊκές ακτογραμμές».

Παράλληλα, ο νέος επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, Μπλεϊζ Μέτρεγουελι, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι «η Ρωσία μας δοκιμάζει στην γκρίζα ζώνη, με τακτικές που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το κατώφλι του πολέμου», όπως «drones που πετούν πάνω από αεροδρόμια και βάσεις, καθώς και επιθετικές ενέργειες στις θάλασσές μας, πάνω και κάτω από την επιφάνεια».

Ουκρανικές πηγές πληροφοριών κοινοποίησαν στο CNN τα ονόματα οκτώ Ρώσων ανδρών που είχαν επιβιβαστεί σε άλλα πλοία του σκιώδους στόλου και είχαν ακολουθήσει παρόμοια δρομολόγια γύρω από την Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο. Αρκετοί από αυτούς είχαν διασυνδέσεις με τον ρωσικό στρατό.

Το Boracay αφού διέπλευσε την Ευρώπη, συνέχισε προς το λιμάνι Βαντινάρ στη δυτική Ινδία, όπου εκφόρτωσε φορτίο ρωσικού πετρελαίου την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Kpler, διεθνή εταιρεία δεδομένων και αναλύσεων για τις αγορές ενέργειας και τη ναυτιλία.

Οι βαθιές διασυνδέσεις της Moran με τη Wagner

Ο όμιλος Moran Security Group ιδρύθηκε το 2009 και διατηρούσε εκτεταμένες διασυνδέσεις με τη διαβόητη ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner, καθώς και με τον ρωσικό στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με δυτικές πηγές πληροφοριών.

Δύο πρώην διευθυντικά στελέχη της Moran, οι Εβγκένι Σιντόροφ και Βαντίμ Γκούσεφ, ίδρυσαν το Slavonic Corps το 2013, την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία από την οποία προέκυψε αργότερα η Wagner. Κανάλια της Wagner στο Telegram έχουν κατά καιρούς παρουσιάσει στελέχη της Moran εν πλω, ενώ πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια η εταιρεία είχε εμπλακεί σε επιχειρήσεις κατά της πειρατείας ανοικτά της Σομαλίας.

Τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορισμένων στελεχών της Moran δείχνουν επίσης ότι είχαν διασυνδέσεις με τη Wagner, η οποία ουσιαστικά διαλύθηκε μετά την αποτυχημένη ανταρσία που εξαπέλυσε το 2023 στη Ρωσία ο τότε επικεφαλής της, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Στην ιστοσελίδα της, η ομάδα Moran αναφέρει ότι αναζητά «εν ενεργεία ή απόστρατους αξιωματικούς που έχουν υπηρετήσει σε μονάδες ειδικών δυνάμεων (GRU, αερομεταφερόμενα στρατεύματα, ναυτικούς κομάντος) και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο αποστολές». Η GRU είναι η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας.

Πρόεδρος της Moran είναι ο Βιατσεσλάβ Καλάσνικοφ, απόστρατος αντισυνταγματάρχης της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών FSB, ενώ δύο από τα διευθυντικά στελέχη που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας είναι πρώην διοικητές πυρηνικών υποβρυχίων.

Ο όμιλος διαφημίζει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που περιλαμβάνει διεθνή logistics, θαλάσσια και χερσαία φυσική ασφάλεια, καθώς και επιχειρήσεις πληροφοριών. Σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, στελέχη της Moran είχαν ρόλο στη Συρία, υποστηρίζοντας το καθεστώς του πρώην προέδρου Άσαντ, όπως ακριβώς και η Wagner.

Στην απόφαση επιβολής κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών πέρυσι αναφέρεται ότι η εταιρεία «παρέχει ένοπλες υπηρεσίες ασφαλείας και έχει δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο συμβάσεων με ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις». Μία από αυτές είναι η Sovcomflot, η κρατική ναυτιλιακή εταιρεία της Ρωσίας, η οποία εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Moran ως πελάτης.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι παρατήρησαν την τοποθέτηση των συγκεκριμένων ομάδων στα πλοία του σκιώδους στόλου περίπου έξι μήνες πριν.

Η Moran έχει ένα αμφιλεγόμενο παρελθόν. Η εταιρεία φαίνεται να έκλεισε στη Ρωσία το 2017 και να άνοιξε γραφείο την επόμενη χρονιά στη Γεωργία, πρώην σοβιετική δημοκρατία, σύμφωνα με το εμπορικό μητρώο της χώρας, παρουσία που, όπως όλα δείχνουν, ήταν βραχύβια.

Πλέον, ωστόσο, η Moran Security είναι καταχωρισμένη τόσο στη Μόσχα όσο και στην Μπελίζ, ενώ ο όμιλος φαίνεται να αποκτά νέα και διευρυνόμενη αποστολή. Η Μπελίζ συγκαταλέγεται στις χώρες που χρησιμοποιούνται για τη σύσταση εταιρειών–κελυφών, που αποκρύπτουν τους πραγματικούς δικαιούχους μιας επιχείρησης.

Καθώς ο ρωσικός σκιώδης στόλος φαίνεται να επεκτείνεται σε μέγεθος και φιλοδοξίες, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα λεπτό και σύνθετο δίλημμα ασφαλείας.

Ο Δανός θαλάσσιος πλοηγός Σκίνερουπ εκτιμά ότι θα έπρεπε να υπάρξει αυστηρότερη, συντονισμένη διεθνής δράση για την αναχαίτιση πλοίων που δεν διαθέτουν ασφάλιση και ορθή νηολόγηση, όπως συμβαίνει με πολλά σκάφη του σκιώδους στόλου.

«Τολμάμε να το κάνουμε αυτό; Γιατί ποια θα ήταν η αντίδραση της Ρωσίας;» διερωτήθηκε.

«Γι’ αυτό και η δανική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια μέχρι σήμερα, επειδή είμαστε μια εξαιρετικά μικρή χώρα και, αν χρειαστεί να γίνει κάτι, θα πρέπει να είναι μια κοινή ευρωπαϊκή κίνηση», πρόσθεσε.



