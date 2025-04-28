3 Φεβρουαρίου Ο Ίλον Μασκ λέει ότι ο Τραμπ συμφωνεί να κλείσει η USAID, ενώ ο ομοσπονδιακός δικαστής παρατείνει προσωρινά το κλείσιμο για το πάγωμα των ομοσπονδιακών δαπανών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τον ρόλο του Μασκ ως «ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου». Τρία ομοσπονδιακά συνδικάτα εργαζομένων μηνύουν το Υπουργείο Οικονομικών για την πρόσβαση του DOGE σε ευαίσθητα δεδομένα. Το DOGE κινείται για να διαλύσει την Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID).

4 Φεβρουάριου Το προσωπικό της USAID θα τεθεί σε υποχρεωτική άδεια και οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό θα ανακληθούν, ανακοινώθηκε.

5 Φεβρουαρίου Ένας δεύτερος ομοσπονδιακός δικαστής στο Μέριλαντ, μπλόκαρε το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που περιορίζει την ιθαγένεια σε όσους γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο αποτελεί μέρος της σκληρής ατζέντας του Αμερικανού προέδρου κατά της μετανάστευσης.

6 Φεβρουαρίου Ομοσπονδιακό δικαστήριο καθυστερεί την προθεσμία εθελούσιας αποχώρησης των ομοσπονδιακών υπαλλήλων του Τραμπ, δίνοντας στους εργαζόμενους περισσότερο χρόνο να αποφασίσουν αν θα τη λάβουν. Ακόμα, ο Τραμπ απολύει τον ανεξάρτητο επικεφαλής της FEC (Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή).

7 Φεβρουαρίου Ο δικαστής μπλοκάρει προσωρινά το σχέδιο για εθελούσια αποχώρηση έναντι ανταλλάγματος των εργαζομένων της USAID. Οι Δημοκράτες νομοθέτες ξεκινούν έρευνα για την εκκαθάριση της USAID. Ο Τραμπ αποσύρει την άδεια του πρώην Μπάιντεν και την πρόσβαση στην καθημερινή ενημέρωση. Ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια κάνει μήνυση για να σταματήσει το DOGE από το να έχει πρόσβαση σε δεδομένα φοιτητών στο Υπουργείο Παιδείας.

8 Φεβρουαρίου Ο ομοσπονδιακός δικαστής εμποδίζει το DOGE από το να έχει ξανά πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών.

10 Φεβρουαρίου Ο Τραμπ διατάζει εκκαθάριση των επιτροπών επισκεπτών της στρατιωτικής ακαδημίας. Ο δικαστής προειδοποιεί τη διοίκηση να συμμορφωθεί με την εντολή για την άρση του παγώματος της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης. Ο Τραμπ διακόπτει την επιβολή του νόμου περί διαφθοράς στο εξωτερικό.

11 Φεβρουαρίου Ο Τραμπ διατάζει τις υπηρεσίες να συνεργαστούν με το DOGE για να κάνουν «μεγάλες» περικοπές στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press αποκλείεται από την πρόσβαση του στο Οβάλ γραφείο

12 Φεβρουαρίου Οι εντολές των δικαστών επιτρέπουν στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων να συνεχιστεί και να αποκατασταθούν οι ομοσπονδιακοί ιστότοποι υγείας. Οι γενικοί επιθεωρητές μηνύουν την κυβέρνηση και οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία απαιτούν διμερή έρευνα για τις απολύσεις τους. Ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι.

13 Φεβρουαρίου Αρκετοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς παραιτούνται αντί να συμμορφωθούν με την εντολή απόρριψης των κατηγοριών διαφθοράς κατά του δημάρχου της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς.

16 Φεβρουαρίου Το DOGE αναζητά πρόσβαση στο σύστημα IRS (Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων) με ευαίσθητα δεδομένα φορολογουμένων. Ο επικεφαλής της Κοινωνικής Ασφάλισης παραιτείται λόγω δεδομένων της DOGE.

17 Φεβρουαρίου Κρίνεται το αν θα δοθεί πράσινο φως στο DOGE να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των μαθητών. Πραγματοποιούνται χιλιάδες διαδηλωσεις κατά του Τραμπ σε πανεθνικές διαδηλώσεις. Η FAA απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους εν μέσω της προσπάθειας της διοίκησης για περικοπές θέσεων εργασίας.

18 Φεβρουαρίου Η πρόσβαση του AP στον Λευκό Οίκο περιορίζεται έως ότου χρησιμοποιήσει τον όρο «Κόλπο της Αμερικής». Ο Τραμπ διεκδικεί την εξουσία επί της SEC, της FDIC και άλλων ανεξάρτητων υπηρεσιών.

19 Φεβρουαρίου Ο Τραμπ διατάζει το κλείσιμο του Ινστιτούτου Ειρήνης των ΗΠΑ και άλλων ομοσπονδιακών συμβουλίων. Ομοσπονδιακό δικαστήριο απορρίπτει την έφεση του Τραμπ σχετικά με το εκτελεστικό διάταγμα αναστολής της ιθαγένειας σε όσους γεννιούνται στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ υπογράφει διαταγή για την άρνηση των ομοσπονδιακών παροχών σε μετανάστες χωρίς έγγραφα. ΟΝτόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υποστηρίζει το σχέδιο αλλαγής του στάτους της Ουάσινγκτον και υπαγωγής της αμερικανικής πρωτεύουσας στον έλεγχο των ομοσπονδιακών αρχών, κυρίως για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

20 Φεβρουαρίου Οι ομοσπονδιακές απολύσεις μπορούν να συνεχιστούν αφού ο δικαστής αρνηθεί τις αξιώσεις εργατικών συνδικάτων. Οι απολύσεις συνεχίζονται στην IRS και στο NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας). Δικαστής λέει ότι η διοίκηση έχει παρακρατήσει ξένη βοήθεια παρά τη δικαστική απόφαση να πληρώσει τα συμβόλαια της USAID. Η πρώτη εθνική βάση δεδομένων για την ανάρμοστη συμπεριφορά της ομοσπονδιακής αστυνομίας διατάχθηκε να κλείσει.

21 Φεβρουαρίου Το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερεί την απόλυση του προϊσταμένου του Γραφείου Ειδικού Εισαγγελέα από τον Τραμπ, ενώ το κατώτερο δικαστήριο επιτρέπει τη συνέχιση της διάλυσης της USAID. Το Πεντάγωνο κλείνει την αίθουσα ενημέρωσης για τα μέσα ενημέρωσης εκτός των επίσημων ενημερώσεων και το AP μηνύει αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για την απαγόρευση εισόδου στο Οβάλ Γραφείο. Ο Τραμπ απομακρύνει τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ Τσαρλς «CQ» Μπράουν Τζούνιορ και άλλους ηγέτες.

24 Φεβρουαρίου Οι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι κάνουν μήνυση για ενημερώσεις μέσω email της DOGE του Μασκ.

25 Φεβρουαρίου Οι δικαστές καταδικάζουν την κυβέρνηση Τραμπ σε υποθέσεις για πληρωμές της USAID και για το κλείσιμο του προγράμματος για τους πρόσφυγες. Ο Τραμπ εξουσιοδοτεί την DOGE να διερευνά τις κυβερνητικές συμβάσεις και λέει ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που δεν απαντούν στο email του Μασκ κινδυνεύουν να απολυθούν.

26 Φεβρουαρίου Το Ανώτατο Δικαστήριο αναστείλει προσωρινά την απόφαση σχετικά με τις πληρωμές εξωτερικής βοήθειας της κυβέρνησης Τραμπ προς την USAID. Το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει να περικόψει το 92% των συμβάσεων. Το σημείωμα του Πενταγώνου δείχνει ότι οι ΗΠΑ κινούνται για να απομακρύνουν τα τρανς άτομα από τον στρατό.