Σε μόλις 100 ημέρες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμόρφωσε γρήγορα την ομοσπονδιακή κυβέρνηση: επαναπροσδιορίζοντας το εύρος της εκτελεστικής εξουσίας, δοκιμάζοντας και αψηφώντας τα δικαστήρια και στοχεύοντας τους εχθρούς του.
Η ομάδα του προέδρου ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη σχετικά με τη σαρωτική στρατηγική της δεύτερης θητείας του. Για πολλούς απλούς ανθρώπους, η ταχύτητα και ο όγκος δραστηριότητας της κυβέρνησής του είναι απλώς πολύ δύσκολο να χαρτογραφηθούν.
Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αντικατοπτρίζει βασικά γεγονότα, όπως καταγράφηκαν από το Axios από τότε που ο Τραμπ ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου.
Ιανουάριος
|20 Ιανουαρίου
|
Ο Τραμπ ορκίζεται ως 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Υπογράφει 26 εκτελεστικά διατάγματα, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης του DOGE(Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ), της αναστολής της δυνατότητας απόκτησης ιθαγένειας σε όσους γεννιούνται στις ΗΠΑ και της απόδοσης χάρης στην πλειοψηφία των κατηγορουμένων της 6ης Ιανουαρίου. Την 1η ημέρα, ο Τραμπ μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων:
|21 Ιανουαρίου
|
Ο πρόεδρος Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα κατά των προγραμμάτων ισότητας και συμπερίληψης (DEI) και ανακαλεί δεκαετίες αγώνων κατά της διαφορετικότητας και πρακτικών θετικής δράσης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
|22 Ιανουαρίου
|Ο Λευκός Οίκος ζητά τις παραιτήσεις των Δημοκρατικών μελών του κυβερνητικού συμβουλίου παρακολούθησης.
|23 Ιανουαρίου
|Ομοσπονδιακός δικαστής στην πολιτεία της Ουάσινγκτον μπλοκάρει το εκτελεστικό διάταγμα αναστολής της δυνατότητας απόκτησης ιθαγένειας σε όσους γεννιούνται στις ΗΠΑ ως «κατάφωρα αντισυνταγματική».
|24 Ιανουαρίου
|Ο Τραμπ απολύει γενικούς επιθεωρητές σε όλη την κυβέρνηση.
|27 Ιανουαρίου
|
Ο Τραμπ απομακρύνει τον εν ενεργεία πρόεδρο του NLRB (Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων) και τους Δημοκρατικούς από το συμβούλιο εποπτείας της ιδιωτικής ζωής. Ο πρόεδρος έκανε αργότερα μήνυση για την απόλυση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απομακρύνει αξιωματούχους που εργάζονταν για τον ειδικό εισαγγελέα Jack Smith.
|28 Ιανουαρίου
|Αποκαλύπτεται το σχέδιο Τραμπ για εθελούσια αποχώρηση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Ο Τραμπ παγώνει τις πληρωμές των ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων σε μία αιφνιδιαστική κίνηση.
|29 Ιανουαρίου
|
Ο Τραμπ λέει ότι θα συλλάβει μετανάστες χωρίς έγγραφα στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, ένα δικαστήριο «μπλοκάρει» την κίνηση αυτή αργότερα. Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προχωράει στην απόσυρση της υπόθεσης απόρρητων εγγράφων εναντίον των συγκατηγορουμένων του Τραμπ.
Φεβρουάριος
|3 Φεβρουαρίου
|
Ο Ίλον Μασκ λέει ότι ο Τραμπ συμφωνεί να κλείσει η USAID, ενώ ο ομοσπονδιακός δικαστής παρατείνει προσωρινά το κλείσιμο για το πάγωμα των ομοσπονδιακών δαπανών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τον ρόλο του Μασκ ως «ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου». Τρία ομοσπονδιακά συνδικάτα εργαζομένων μηνύουν το Υπουργείο Οικονομικών για την πρόσβαση του DOGE σε ευαίσθητα δεδομένα. Το DOGE κινείται για να διαλύσει την Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID).
|4 Φεβρουάριου
|Το προσωπικό της USAID θα τεθεί σε υποχρεωτική άδεια και οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό θα ανακληθούν, ανακοινώθηκε.
|5 Φεβρουαρίου
|Ένας δεύτερος ομοσπονδιακός δικαστής στο Μέριλαντ, μπλόκαρε το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που περιορίζει την ιθαγένεια σε όσους γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο αποτελεί μέρος της σκληρής ατζέντας του Αμερικανού προέδρου κατά της μετανάστευσης.
|6 Φεβρουαρίου
|
Ομοσπονδιακό δικαστήριο καθυστερεί την προθεσμία εθελούσιας αποχώρησης των ομοσπονδιακών υπαλλήλων του Τραμπ, δίνοντας στους εργαζόμενους περισσότερο χρόνο να αποφασίσουν αν θα τη λάβουν. Ακόμα, ο Τραμπ απολύει τον ανεξάρτητο επικεφαλής της FEC (Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή).
|7 Φεβρουαρίου
|
Ο δικαστής μπλοκάρει προσωρινά το σχέδιο για εθελούσια αποχώρηση έναντι ανταλλάγματος των εργαζομένων της USAID. Οι Δημοκράτες νομοθέτες ξεκινούν έρευνα για την εκκαθάριση της USAID. Ο Τραμπ αποσύρει την άδεια του πρώην Μπάιντεν και την πρόσβαση στην καθημερινή ενημέρωση. Ο Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια κάνει μήνυση για να σταματήσει το DOGE από το να έχει πρόσβαση σε δεδομένα φοιτητών στο Υπουργείο Παιδείας.
|8 Φεβρουαρίου
|Ο ομοσπονδιακός δικαστής εμποδίζει το DOGE από το να έχει ξανά πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών.
|10 Φεβρουαρίου
|
Ο Τραμπ διατάζει εκκαθάριση των επιτροπών επισκεπτών της στρατιωτικής ακαδημίας. Ο δικαστής προειδοποιεί τη διοίκηση να συμμορφωθεί με την εντολή για την άρση του παγώματος της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης. Ο Τραμπ διακόπτει την επιβολή του νόμου περί διαφθοράς στο εξωτερικό.
|11 Φεβρουαρίου
|Ο Τραμπ διατάζει τις υπηρεσίες να συνεργαστούν με το DOGE για να κάνουν «μεγάλες» περικοπές στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press αποκλείεται από την πρόσβαση του στο Οβάλ γραφείο
|12 Φεβρουαρίου
|
Οι εντολές των δικαστών επιτρέπουν στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων να συνεχιστεί και να αποκατασταθούν οι ομοσπονδιακοί ιστότοποι υγείας. Οι γενικοί επιθεωρητές μηνύουν την κυβέρνηση και οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία απαιτούν διμερή έρευνα για τις απολύσεις τους. Ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι.
|13 Φεβρουαρίου
|Αρκετοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς παραιτούνται αντί να συμμορφωθούν με την εντολή απόρριψης των κατηγοριών διαφθοράς κατά του δημάρχου της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς.
|16 Φεβρουαρίου
|
Το DOGE αναζητά πρόσβαση στο σύστημα IRS (Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων) με ευαίσθητα δεδομένα φορολογουμένων. Ο επικεφαλής της Κοινωνικής Ασφάλισης παραιτείται λόγω δεδομένων της DOGE.
|17 Φεβρουαρίου
|
Κρίνεται το αν θα δοθεί πράσινο φως στο DOGE να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των μαθητών. Πραγματοποιούνται χιλιάδες διαδηλωσεις κατά του Τραμπ σε πανεθνικές διαδηλώσεις. Η FAA απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους εν μέσω της προσπάθειας της διοίκησης για περικοπές θέσεων εργασίας.
|18 Φεβρουαρίου
|Η πρόσβαση του AP στον Λευκό Οίκο περιορίζεται έως ότου χρησιμοποιήσει τον όρο «Κόλπο της Αμερικής». Ο Τραμπ διεκδικεί την εξουσία επί της SEC, της FDIC και άλλων ανεξάρτητων υπηρεσιών.
|19 Φεβρουαρίου
|
Ο Τραμπ διατάζει το κλείσιμο του Ινστιτούτου Ειρήνης των ΗΠΑ και άλλων ομοσπονδιακών συμβουλίων. Ομοσπονδιακό δικαστήριο απορρίπτει την έφεση του Τραμπ σχετικά με το εκτελεστικό διάταγμα αναστολής της ιθαγένειας σε όσους γεννιούνται στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ υπογράφει διαταγή για την άρνηση των ομοσπονδιακών παροχών σε μετανάστες χωρίς έγγραφα. ΟΝτόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υποστηρίζει το σχέδιο αλλαγής του στάτους της Ουάσινγκτον και υπαγωγής της αμερικανικής πρωτεύουσας στον έλεγχο των ομοσπονδιακών αρχών, κυρίως για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
|20 Φεβρουαρίου
|
Οι ομοσπονδιακές απολύσεις μπορούν να συνεχιστούν αφού ο δικαστής αρνηθεί τις αξιώσεις εργατικών συνδικάτων. Οι απολύσεις συνεχίζονται στην IRS και στο NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας). Δικαστής λέει ότι η διοίκηση έχει παρακρατήσει ξένη βοήθεια παρά τη δικαστική απόφαση να πληρώσει τα συμβόλαια της USAID. Η πρώτη εθνική βάση δεδομένων για την ανάρμοστη συμπεριφορά της ομοσπονδιακής αστυνομίας διατάχθηκε να κλείσει.
|21 Φεβρουαρίου
|
Το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερεί την απόλυση του προϊσταμένου του Γραφείου Ειδικού Εισαγγελέα από τον Τραμπ, ενώ το κατώτερο δικαστήριο επιτρέπει τη συνέχιση της διάλυσης της USAID. Το Πεντάγωνο κλείνει την αίθουσα ενημέρωσης για τα μέσα ενημέρωσης εκτός των επίσημων ενημερώσεων και το AP μηνύει αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για την απαγόρευση εισόδου στο Οβάλ Γραφείο. Ο Τραμπ απομακρύνει τον ανώτατο στρατηγό των ΗΠΑ Τσαρλς «CQ» Μπράουν Τζούνιορ και άλλους ηγέτες.
|24 Φεβρουαρίου
|
Οι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι κάνουν μήνυση για ενημερώσεις μέσω email της DOGE του Μασκ.
|25 Φεβρουαρίου
|
Οι δικαστές καταδικάζουν την κυβέρνηση Τραμπ σε υποθέσεις για πληρωμές της USAID και για το κλείσιμο του προγράμματος για τους πρόσφυγες. Ο Τραμπ εξουσιοδοτεί την DOGE να διερευνά τις κυβερνητικές συμβάσεις και λέει ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που δεν απαντούν στο email του Μασκ κινδυνεύουν να απολυθούν.
|26 Φεβρουαρίου
|
Το Ανώτατο Δικαστήριο αναστείλει προσωρινά την απόφαση σχετικά με τις πληρωμές εξωτερικής βοήθειας της κυβέρνησης Τραμπ προς την USAID. Το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει να περικόψει το 92% των συμβάσεων. Το σημείωμα του Πενταγώνου δείχνει ότι οι ΗΠΑ κινούνται για να απομακρύνουν τα τρανς άτομα από τον στρατό.
|27 Φεβρουαρίου
|Ο δικαστής διακόπτει τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων.
Μάρτιος
|1 Μαρτίου
|Ο Τραμπ υπογράφει για πρώτη φορά διάταγμα για να γίνει η αγγλική επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ.
|5 Μαρτίου
|Το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα της διοίκησης να ακυρώσει την εντολή κατώτερου δικαστηρίου για πληρωμή των συμβάσεων εξωτερικής βοήθειας της USAID. Το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών διέταξε την επαναφορά σχεδόν 6.000 απολυμένων δόκιμων εργαζομένων. Εφετείο επιτρέπει την απομάκρυνση του προϊσταμένου του Γραφείου Ειδικού Εισαγγελέα, ενώ υπάρχει νομική αμφισβήτηση της απόλυσης.
|6 Μαρτίου
|Η απόλυση μέλους του Δημοκρατικού NLRB κρίθηκε παράνομη
|7 Μαρτίου
|
Ο Τραμπ ανακαλεί 400 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και συμβόλαια για το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα για να τερματίσει τα δάνεια δημόσιας υπηρεσίας(Public Service Loan Forgiveness ) σε όσους θεωρεί «αντιαμερικανούς ακτιβιστές».
|8 Μαρτίου
|Συνελήφθη ο πρωτοστάτης των διαδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κολούμπια Μαχμούντ Χαλίλ.
|10 Μαρτίου
|Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει έρευνα σε 60 κολέγια και πανεπιστήμια, απειλεί να παύσει τη χρηματοδότηση.
|11 Μαρτίου
|
Ο ομοσπονδιακός δικαστής κρίνει ότι το Κογκρέσο έχει εξουσία για τις δαπάνες ξένης βοήθειας, όχι ο πρόεδρος, και τα συμβόλαια της USAID πρέπει να πληρωθούν. Η γραμματέας Παιδείας ανακοινώνει μαζικές απολύσεις στο τμήμα της. Η κυβέρνηση λέει ότι θα χαρακτηρίσει τη βία κατά των αντιπροσωπειών της Tesla ως εγχώρια τρομοκρατία.
|13 Μαρτίου
|
Οι Δημοκρατικοί γενικοί εισαγγελείς κάνουν μήνυση για τις περικοπές του Υπουργείου Παιδείας. Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να παρέμβει σε υποθέσεις απόδοσης ιθαγένειας όσων γεννήθηκαν στις ΗΠΑ.
|14 Μαρτίου
|
Ο Τραμπ εκφωνεί ομιλία γεμάτη παράπονα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Εσωτερική Ασφάλεια κάνει έφοδο στους κοιτώνες του Πανεπιστημίου Κολούμπια, αλλά δεν κάνει συλλήψεις.
|15 Μαρτίου
|Ο Λευκός Οίκος αγνοεί την εντολή δικαστών που εμποδίζει την απέλαση των Βενεζουελανών.
|17 Μαρτίου
|
Το DOGE αναλαμβάνει το ανεξάρτητο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ . Ο ανώτατος δικαστής Τζον Ρόμπερτς επικρίνει την έκκληση του Τραμπ να παραπέμψει δικαστή.
|18 Μαρτίου
|
Ομοσπονδιακός δικαστής λέει ότι το κλείσιμο της USAID από το DOGE ήταν πιθανόν αντισυνταγματικό. Ο Τραμπ απολύει τους Δημοκρατικούς Επιτρόπους της FTC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου).
|20 Μαρτίου
|
Ο Τραμπ υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση του Υπουργείου Παιδείας . Οι Μασκ και DOGE αποκλείστηκαν προσωρινά από την πρόσβαση στα δεδομένα Κοινωνικής Ασφάλισης.
|21 Μαρτίου
|
Το τμήμα πολιτικών δικαιωμάτων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έχει ως επί το πλείστον διαλυθεί. Το Κολούμπια δέχεται τις απαιτήσεις του Τραμπ για να ανακτήσει χρηματοδότηση 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
|24 Μαρτίου
|
Οι απελάσεις στη Βενεζουέλα παραμένουν μπλοκαρισμένες αφού ο δικαστής απέρριψε το αίτημα Τραμπ. Τα στελέχη της Voice of America μήνυσαν για το κλείσιμο των μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, μετά από ξεχωριστή νομική αγωγή του Radio Free Europe. Η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης κάνει περικοπές στις τηλεφωνικές υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου.
|25 Μαρτίου
|
Ο Τραμπ υπογράφει την επιβολή κυρώσεων στο δικηγορικό γραφείο Jenner & Block, αφαιρώντας τις άδειες ασφαλείας και τις αναθεωρήσεις συμβάσεων. Ο Τραμπ υπογράφει ομοσπονδιακή εκλογική εντολή με απαιτήσεις απόδειξης υπηκοότητας.
|26 Μαρτίου
|
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να επιτρέψει περικοπές διδακτικών επιδοτήσεων που συνδέονται με το πρόγραμμα ισότητας και ποικιλομορφίας (DEI). Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που απολύθηκαν λόγω δραστηριοτήτων του προγράμματος υπέρ της ισότητας και ποικιλομορφίας (DEI) κατέθεσαν καταγγελία .
|27 Μαρτίου
|
Ο Τραμπ στοχεύει στη χρηματοδότηση της Smithsonian για προγράμματα με «ανάρμοστη ιδεολογία». Ο Τραμπ τερματίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με ομοσπονδιακά συνδικάτα εργαζομένων για την εθνική ασφάλεια.Το Υπουργείο Υγείας θα περικόψει 10.000 υπαλλήλους σε FDA, CDC, NIH και άλλους οργανισμούς.
|28 Μαρτίου
|
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να επιτρέψει την απέλαση Βενεζουελάνων βάσει του νόμου περί εχθρών αλλοδαπών. Η κυβέρνηση Τραμπ ειδοποιεί το Κογκρέσο ότι θα κλείσει την USAID. Ο δικαστής εμποδίζει την κυβέρνηση Τραμπ να διαλύσει το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών.
|30 Μαρτίου
|
Ο Τραμπ λέει ότι «δεν αστειεύεται» με την επιδίωξη τρίτης θητείας .
|31 Μαρτίου
|
Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι απομάκρυνε άδικα τον Kilmar Armando Ábrego García από τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση μηνύεται για εντολές διάλυσης ομοσπονδιακών συνδικάτων και αλλαγής των ομοσπονδιακών εκλογών .
Απρίλιος
|2 Απριλίου
|Η μεγάλη μέρα των δασμών: Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε όλες τις εισαγωγές των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της «Ημέρας της Απελευθέρωσης».
|3 Απριλίου
|Αρκετά μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας απολύθηκαν.
|4 Απριλίου
|
Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει στον Τραμπ να προχωρήσει με περικοπές στις υποτροφίες κατάρτισης εκπαιδευτικών. Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ διατάζει την κυβέρνηση Τραμπ να φέρει πίσω τον Ábrego García από το Ελ Σαλβαδόρ.
|7 Απριλίου
|
Το εφετείο εμποδίζει τον Τραμπ να απομακρύνει Δημοκρατικούς από τα εργατικά συμβούλια. Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει την επανέναρξη των απελάσεων μέσω του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών και διακόπτει προσωρινά την εντολή επιστροφής του Ábrego García στις ΗΠΑ.
|8 Απριλίου
|
Το Ανώτατο Δικαστήριο αναστέλλει την εντολή επαναφοράς χιλιάδων απολυμένων ομοσπονδιακών εργαζομένων . Η IRS συμφωνεί να μοιράζεται τα δεδομένα των μεταναστών με την ICE . Ο δικαστής τάσσεται υπέρ του AP σχετικά με την απαγόρευση της εισόδου του στον Λευκό Οίκο.
|9 Απριλίου
|Οι Δημοκρατικοί της Βουλής εισάγουν νομοσχέδιο για να καταστήσουν το DOGE υπόλογη στο Κογκρέσο.
|10 Απριλίου
|Το Ανώτατο Δικαστήριο διατάσσει την κυβέρνηση να «διευκολύνει» την επιστροφή του Ábrego García.
|11 Απριλίου
|
Δικαστής αποφασίζει ότι ο Χαλίλ μπορεί να απελαθεί. Ο στρατός έχει δικαιοδοσία σε ομοσπονδιακή γη στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Οι δικηγορικές εταιρείες υπόσχονται σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια δωρεάν εργασία στον Τραμπ.
|12 Απριλίου
|Νομική βοήθεια ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών σε κίνδυνο λόγω περικοπών ενός ταμείου νομικής υποστήριξης.
|14 Απριλίου
|
Ο Τραμπ απειλεί να στείλει Αμερικανούς σε φυλακές στο Ελ Σαλβαδόρ και ο Πρόεδρος Bukele λέει ότι η απελευθέρωση του Ábrego García είναι «παράλογη » κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος απαγορεύει σε δημοσιογράφο του AP να εισέλθει σε εκδήλωση, αψηφώντας τη δικαστική απόφαση. Το AP αποκτά πρόσβαση σε μια άλλη εκδήλωση του Λευκού Οίκου την επόμενη μέρα. Ο δικαστής μπλοκάρει προσωρινά την κίνηση να τερματιστεί το μεταναστευτικό πρόγραμμα της διακυβέρνησης Μπάιντεν.
|15 Απριλίου
|Το Ταμείο Νομικής Άμυνας μηνύει το Υπουργείο Παιδείας για αποχρηματοδότηση του DEI
|16 Απριλίου
|
Η Καλιφόρνια κάνει μήνυση για να μπλοκάρει τους δασμούς του Τραμπ. Η IRS ζήτησε να ακυρώσει το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής του Χάρβαρντ. Η κυβέρνηση κυνηγά τη NY AG που κέρδισε τη δίκη για πολιτική απάτη κατά του προέδρου. Ο συνταξιούχος κορυφαίος διατροφολόγος του NIH κατηγορεί το πρακτορείο του RFK Jr. για «λογοκρισία».
|17 Απριλίου
|
Το Ανώτατο Δικαστήριο λέει ότι θα ακούσει επιχειρήματα σχετικά με την προσπάθεια τερματισμού της ιθαγένειας όσων έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ. Η Καλιφόρνια κάνει μήνυση για να σταματήσει τις περικοπές στο AmeriCorps, την επόμενη μέρα που το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της τέθηκε σε διοικητική άδεια. Ο δικαστής περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση του DOGE στα δεδομένα Κοινωνικής Ασφάλισης.
|18 Απριλίου
|Ο Τραμπ ανανεώνει το «Πρόγραμμα F», διευκολύνοντας την απομάκρυνση ομοσπονδιακών υπαλλήλων.
|19 Απριλίου
|Το Ανώτατο Δικαστήριο σταματά τις απελάσεις μεταναστών στη Βενεζουέλα βάσει του νόμου περί αλλοδαπών εχθρών.
|21 Απριλίου
|
Απορρίφθηκαν καταγγελίες χιλιάδων απολυμένων ομοσπονδιακών εργαζόμενων. Το Χάρβαρντ μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για πάγωμα χρηματοδότησης.
|22 Απριλίου
|
Ο Μασκ λέει ότι θα αποχωρήσει από το DOGE από τον Μάιο. 200 ηγέτες πανεπιστημίων καταγγέλλουν την «αδικαιολόγητη κυβερνητική παρέμβαση» του Τραμπ στην εκπαίδευση. Ομοσπονδιακός δικαστής δίνει εντολή για να επαναφέρει το Voice of America.
|23 Απριλίου
|Συνασπισμός 12 πολιτειών μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για δασμούς.
|24 Απριλίου
|Ομοσπονδιακός δικαστής μπλοκάρει την εντολή που απαιτεί αποδεικτικό υπηκοότητας για εγγραφή ψηφοφόρων.
|25 Απριλίου
|
Το FBI συλλαμβάνει τον δικαστή της κομητείας Μιλγουόκι με την υποψία ότι παρεμπόδιζε τους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, γνωστής ως ICE. Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι λέει ότι οι δικαστές που συνδέονται με την κυβέρνηση θα διωχθούν ποινικά. Ομοσπονδιακός δικαστής μπλοκάρει την εντολή Τραμπ για διάλυση των συνδικάτων του δημόσιου τομέα.
