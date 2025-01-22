Τραμπ: Σε υποχρεωτική άδεια όλο το προσωπικό DEI

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέτει σε άδεια μετ' αποδοχών όλο το προσωπικό των προγραμμάτων πολυπολιτισμικότητας (DEI), το αργότερο από απόψε.

Παράλληλα, φέρεται να μεταθέτει πάνω από δέκα βετεράνους αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να σταματήσουν τα σχετικά προγράμματα, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt.

Το γραφείο προσωπικού του Τραμπ βρίσκεται στη διαδικασία «εντοπισμού και απομάκρυνσης περισσοτέρων από χιλίων ατόμων που έχουν διορισθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση», έγραψε από την πλευρά του σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι απέλυσε τον διάσημο σεφ José Andrés από το προεδρικό Συμβούλιο για τον Αθλητισμό, τον συνταξιούχο στρατηγό Mark Milley από το Εθνικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο Υποδομών, την πρώην δήμαρχο της Ατλάντα Keisha Lance Bottoms από το Συμβούλιο Εξαγωγών του Προέδρου και τον πρώην απεσταλμένο του στο Ιράν, Brian Hook, από τη Δεξαμενή σκέψης Wilson Center for Scholars.

Η Διοικητής της Ακτοφυλακής Linda Fagan, η οποία συμπλήρωσε δύο χρόνια στην τετραετή θητεία της και δεν ήταν μεταξύ των απολύσεων που ανέφερε ο Τραμπ στο Truth Social, απολύθηκε επίσης τη Δευτέρα από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Benjamin Huffman, σύμφωνα με αναφορές.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του ως προέδρου, ο Τραμπ κατάργησε πολυάριθμα εκτελεστικά διατάγματα που αποσκοπούσαν στην προώθηση της φυλετικής ισότητας και την προστασία των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας, εξέδωσε νέα διατάγματα που ορίζουν μόνο δύο φύλα και τερματίζουν τα κυβερνητικά προγράμματα πολυμορφίας.

Κατά τη διάρκεια της προεδρικής του εκστρατείας, καταδίκασε τις πολιτικές της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης, λέγοντας ότι έκαναν διακρίσεις κατά των λευκών ανθρώπων – ιδίως των ανδρών.

Πηγή: skai.gr

