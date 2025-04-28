Γαλλία: Είναι ο Πιερ-Εντουάρ Στερίν ο Ίλον Μασκ της χώρας;

Οι πιο πιστοί «λοχαγοί» της Μαρίν Λεπέν έφτασαν νωρίς στην επιβλητική μπαρόκ εκκλησία Val-de-Grâce στο πέμπτο διαμέρισμα στην καρδιά του Παρισιού για να αποτίσουν φόρο τιμής στον πατέρα της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, ιδρυτή του ακροδεξιού κόμματός της, Εθνικής Συσπείρωσης, ο οποίος πέθανε στις 7 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει το Politico, πολλοί από τους πενθούντες ταίριαζαν σε ένα οικείο καλούπι: βετεράνοι του κόμματος, μέλη της οικογένειας και μακροχρόνιοι φίλοι και αφοσιωμένοι οπαδοί, μερικοί από αυτούς ντυμένοι με κόκκινα μπερέ αλεξιπτωτιστών και με τρίχρωμες σημαίες που κρατούσαν σφιχτά.

Αλλά μια ψηλή φιγούρα μέσα στην εκκλησία ξεχώριζε σαν τη μύγα μες στο γάλα. Ο Φρανσουά Ντερβέ στεκόταν στη δεύτερη σειρά, ακριβώς δίπλα στον κεντρικό διάδρομο της εκκλησίας, λίγα μόλις βήματα από την ηγεσία του κόμματος. Ένας διακριτικός χρηματοδότης χωρίς επίσημο ρόλο στο κόμμα, ήταν παρών ως μέλος του στενού κύκλου της Μαρίν Λεπέν και ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους της.

Η καθημερινή δουλειά του Ντερβέ δεν είναι πολιτική, ή τουλάχιστον όχι στα χαρτιά. Διευθύνει το Otium Capital, το επενδυτικό ταμείο ενός από τους πλουσιότερους άνδρες της Γαλλίας: του Πιερ-Εντουάρ Στερίν.



Μέχρι πρόσφατα, ο Στερίν ήταν σχετικά άγνωστος, αλλά τώρα υπάρχει μια αυξανόμενη επίγνωση της σημασίας του στη στροφή της χώρας προς τα δεξιά - μια δυναμική που θα μπορούσε ακόμη και να φέρει την προεδρία την Εθνική Συσπείρωση το 2027.



Το μανιφέστο του περιλαμβάνει την υποστήριξη συντηρητικών δικηγόρων για τη διαμόρφωση μιας «δικαστικής απάντησης» κατά της κουλτούρας της ακύρωσης και την ενίσχυση των προοπτικών των δεξιών υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές του επόμενου έτους.

Το πολιτικό σχέδιο του Στερίν, που ονομάστηκε Périclès («Περικλής») και αρχικά κρατήθηκε μυστικό, ήρθε στο φως μόνο αφού η εφημερίδα L’Humanité το ανέφερε, δημοσιεύοντας εσωτερικά έγγραφα που περιγράφουν τους βασικούς του στόχους: να «υπηρετήσει και να σώσει τη Γαλλία» καταπολεμώντας «τα κύρια δεινά της χώρας (σοσιαλισμός, ''ουοκισμός'', ισλαμισμός, μετανάστευση)». Τα έγγραφα προώθησαν την ιδέα μιας εκδρομής στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν «για έμπνευση» και πρότειναν την προσφορά «επιχειρησιακής συμβουλευτικής δράσης» με στόχο η Εθνική Συσπείρωση να κερδίσει 300 μεγάλους αστικούς στόχους, όπου παραδοσιακά δυσκολευόταν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο ίδιος ο Στερέν, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη για το άρθρο του Politico, αλλά απάντησε σε αρκετές γραπτές ερωτήσεις του, αρνείται ότι συγκεκριμένα υποστηρίζει τη Λεπέν. Πράγματι, το έγγραφο σχετικά με την πολιτική του ατζέντα τονίζει ότι οποιαδήποτε υποστήριξη προς το κόμμα της «δεν είναι ούτε αποκλειστική ούτε υπερισχύει της [υποστήριξης προς] άλλα κόμματα».

«Πέρα από τη μετανάστευση, έχω λίγες κοινές πεποιθήσεις με την Εθνική Συσπείρωση», διευκρίνισε σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Le Point. «Είναι εξωφρενικό να με υποψιάζονται ότι κάνω ελιγμούς για να φέρω την Εθνική Συσπείρωση στην εξουσία. Τούτου λεχθέντος, με κάθε ειλικρίνεια, μεταξύ της Εθνικής Συσπείρωσης και της αριστεράς, ή της άκρας αριστεράς, η ψήφος μου καθορίζεται εύκολα».

«Δεν υποστηρίζω τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο», έγραψε επίσης στο Politico. «Τρέφω, ωστόσο, μεγάλο θαυμασμό για όλους όσοι αφιερώνουν τη ζωή τους στην πολιτική - είναι κάτι ευγενές που απαιτεί μεγάλη προσωπική θυσία και ταλέντα που εγώ δεν έχω».

Εν μέσω του γαλλικού πολιτικού χάους, η ακροδεξιά είναι πιο κοντά στην εξουσία από ποτέ. Ο Στερίν και οι έμπιστοι συνεργάτες του φαίνεται να γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το γεγονός, υποσχόμενοι στα εσωτερικά έγγραφα του Périclès να στοχεύουν στην «επιτυχή άσκηση εξουσίας το συντομότερο δυνατό».

Ενώ το έργο του Στερίγν και η μεγάλη επένδυση στην πολιτική τάξη της χώρας του θυμίζουν μεγιστάνες που έχουν οδηγήσει πολλούς Αμερικανούς προέδρους στην εξουσία, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, η σχέση έρχεται σε αντίθεση με την παράδοση της Γαλλίας για αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ χρήματος και πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών.

Ο Στερίν, με την πολύ συγκεκριμένη τάση του καθολικού συντηρητισμού του, απέχει πολύ από το να είναι ένας προφανής ιδεολογικός σύμμαχος της Λε Πεν, μιας πιο mainstream λαϊκίστριας, η οποία είναι επίσης κάθετα αντίθετη στις πιο φιλελεύθερες απόψεις για τις αμβλώσεις.

Παρά ταύτα, ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων του Στερίν έχει πάει κατευθείαν από το πορτοφόλι του στη Λεπέν. Το 2023, συνεπένδυσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τον Ντερβέ, για να αγοράσει το οικογενειακό σπίτι του πατέρα της Λεπέν σε ένα από τα πλουσιότερα προάστια του Παρισιού - κάτι που είπε ότι έκανε κατόπιν αιτήματος του Ντερβέ.

Πραγματισμός έναντι της χημείας και Επικαλυπτόμενα ενδιαφέροντα

Ο Στερίν συνάντησε για πρώτη φορά τη Μαρίν Λεπέν σε δείπνο το 2021, στο σπίτι του Ντερβέ στα πλούσια δυτικά προάστια του Παρισιού.

Ο Στερίν, ο οποίος έκανε περιουσία πουλώντας δωροεπιταγές και αργότερα επένδυσε σε ένα ευρύ φάσμα ακμάζουσων επιχειρήσεων που εκτείνονταν στην τεχνολογία, τον τουρισμό και την υγεία, έψαχνε την κατάλληλη επενδυτική ευκαιρία σε έναν τομέα με τον οποίο δεν ήταν πολύ εξοικειωμένος: την πολιτική. Χρειαζόταν κάποιον με το προσωπικό χάρισμα και την ορμή για να πετύχει εκεί που δεν μπορούσε.

Το ζευγάρι δεν... κόλλησε.

Εκείνη την εποχή, το περιβάλλον της Λεπέν θεωρήθηκε πολύ αδύναμο από τον Στερέν, καθώς του έλειπε το είδος της εγκεφαλικής δύναμης πυρός με την οποία του αρέσει να περιβάλλεται: έξυπνα στελέχη με φύλλα excel μέσα στο κεφάλι τους, ικανά να συνοψίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες (ή βασικά πολιτικά ερωτήματα) σε τρεις κουκκίδες και μια χούφτα βασικά στατιστικά στοιχεία.

«Ο Στερίν είναι ακροδεξιός, εμείς είμαστε εθνικιστές. Έχουμε ένα όραμα προστατευτισμού, όχι φιλελευθερισμού», δήλωσε στέλεχος του κόμματος, το οποίο περιέγραψε τον Στερέν ως «υπερσυντηρητικό» μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο μεγιστάνας είναι σαφές ότι είναι ένας από μηχανής Θεός για συντηρητικούς υποστηρικτές και έργα και όχι ο ίδιος πολιτικός παράγοντας πρώτης γραμμής.

Ενώ κάποιοι επαίνεσαν τη διαφάνεια του Στερέν σε πρόσφατες συνεντεύξεις, άλλοι σημείωσαν ότι η ειλικρίνειά του ήρθε κατόπιν εορτής.

Πράγματι, η ευθύτητα με την οποία ο δισεκατομμυριούχος παρουσίασε τις προθέσεις και το σχέδιο μάχης του στα έγγραφα Périclès προκάλεσε ενόχληση μεταξύ των ίδιων των ανθρώπων με τους οποίους ο Στερίν ήθελε να κάνει συμμαχία. «Είναι πολύ περίεργο να βρίσκεις το όνομά σου σε ένα πρότζεκτ για το οποίο δεν έχεις ακούσει ποτέ», δήλωσε ένας κορυφαίος νομοθέτης του οποίου η εικόνα χρησιμοποιήθηκε στα έγγραφα χωρίς άδεια.

Η φήμη του μαικήνα και η αυξανόμενη επιρροή του στους συντηρητικούς κύκλους ήταν αρκετές για να προσελκύσουν την περιέργεια κορυφαίων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων στελεχών κομμάτων που δεν είναι στενά συνδεδεμένοι με την πολιτική του.

Ενώ οι απόψεις του Στερίν για κοινωνικά ζητήματα όπως η άμβλωση, στις οποίες αντιτίθεται σθεναρά, έρχονται σε αντίθεση με ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος της Εθνικής Συσπείρωσης, η επιθετική του στάση σε δημοσιονομικά ζητήματα και η προσπάθειά του για μια μικρή κυβέρνηση ευθυγραμμίζονται περισσότερο με την πρόσφατη προσπάθεια του κόμματος να καταλάβει παραδοσιακά οχυρά της δεξιάς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών κύκλων.

Τα πολιτικά πρότζεκτ του επιχειρηματία αντλούν έμπνευση εν μέρει από τον αμερικανικού τύπου φιλελευθερισμό και θρησκευτικό ακτιβισμό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επανεκλογή του Τραμπ.

Όπως και οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι, ο Στερίν είναι ένας από τους πιο ενεργούς φιλάνθρωπους της Γαλλίας. Αφού μεγάλωσε στη Νορμανδία σε μια οικογένεια της μεσαίας τάξης, έχτισε την περιουσία του από το μηδέν, και μετεγκαταστάθηκε στο Βέλγιο μετά την εκλογή του Σοσιαλιστή προέδρου Φρανσουά Ολάντ το 2012, ο οποίος υποσχέθηκε αυξήσεις φόρων στους πλούσιους.

«Έφυγα από τη Γαλλία, με λύπη, για να υπηρετήσω καλύτερα τη χώρα μου», δήλωσε στην εφημερίδα Le Point, δεσμευόμενος να δωρίσει τους φόρους που είχε γλιτώσει, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, σε φιλανθρωπικούς σκοπούς στους οποίους πιστεύει και ενθαρρύνοντας τα πέντε παιδιά του να τα βγάλουν πέρα ​​μόνα τους.

Αντικανοποίητους από τους ακροδεξιούς πολιτικούς, ο δισεκατομμυριούχος συναντήθηκε πρόσφατα με τον υπουργό Εσωτερικών Μπρουνό Ρετεγιό, από το κόμμα των Γάλλων Ρεπουμπλικανών. Σκληροπυρηνικός πολέμιος της μετανάστευσης και κοινωνικά συντηρητικός που απολαμβάνει μια ραγδαία άνοδο της δημοτικότητάς του, ο Ρετεγιό θέτει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματός του, απειλώντας να αφήσει πίσω του τους πιο μετριοπαθείς ηγέτες της δεξιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Nouvel Obs, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος με τον Ρετεγιό τον Ιανουάριο ο Στερέν μπήκε κατευθείαν στο... ψητό.

«Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;» ρώτησε ο Στερέν.

Πηγή: skai.gr

