Η Ευρώπη φοβάται ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως τη μικρή πρόοδο στις συνομιλίες ως «δικαιολογία» για να πει ότι ολοκλήρωσε το έργο του, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξελέγη με την υπόσχεση να τερματίσει τον πόλεμο «σε 24 ώρες», αλλά οι συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και οι προσπάθειές του να πιέσει την ουκρανική ηγεσία δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν υποστήριξη ούτε καν στην αρχική του πρόταση περί κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 30 ημερών, πόσο μάλλον σε μια διαρκή εκεχειρία.

Μετά από συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά τις τελευταίες ημέρες, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι είναι πλέον πεπεισμένοι ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί οποιαδήποτε πρόοδο αυτή την εβδομάδα, που κλείνει 100 ημέρες εξουσίας, ακόμη και αν δεν πρόκειται για μακροπρόθεσμη λύση, όπως δήλωσαν τέσσερις αξιωματούχοι στους Financial Times.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ «δημιουργεί μια κατάσταση κατά την οποία θα χρησιμοποιήσει μια δικαιολογία για να αποχωρήσει και να αφήσει την Ουκρανία και εμάς [την Ευρώπη] να τα βγάλουμε πέρα».

Η απροθυμία του Πούτιν να αποδεχθεί βασικές αμερικανικές και ουκρανικές απαιτήσεις, όπως η συγκρότηση ουκρανικής στρατιωτικής δύναμης μεταπολεμικά, και η πολυπλοκότητα της σύγκρουσης, έχουν οδηγήσει τον Τραμπ να επανεξετάσει τη δέσμευσή του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, πρόσθεσαν οι ίδιοι.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, χαρακτήρισε αυτήν την εβδομάδα ως «κρίσιμη» για τις συνομιλίες και άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να παρασυρθεί σε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος τη Δευτέρα πρότεινε τριήμερη κατάπαυση του πυρός με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις της 8ης-10ης Μαΐου για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο Πούτιν δεν τήρησε στο παρελθόν παλαιότερες δεσμεύσεις του για παύση των εχθροπραξιών το Πάσχα και για την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να «ανησυχούν ότι δεν προκύπτει τίποτα ουσιαστικό από τις συνομιλίες με τη Ρωσία» και προτείνουν πλέον ιδέες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να ενταχθεί στο σύντομο χρονοδιάγραμμα του Τραμπ, σύμφωνα με την πηγή των FT.

Ωστόσο, η πίεση του Τραμπ για άμεσο τερματισμό του πολέμου συγκρούστηκε με την αδιαλλαξία του Πούτιν να αποδεχθεί όρους που δεν ικανοποιούν τα πιο απαιτητικά από τα αιτήματά του, όπως την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

«Υπάρχουν άτομα που πιστεύουν ότι οι Ρώσοι μπορεί να αποδεχθούν την πρόταση του Τραμπ», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας όμως ότι «δεν υπάρχει τίποτα οργανωμένο που να μπορεί να την κάνει να λειτουργήσει». «Κάποια στοιχεία της πρότασης είναι όντως καλά, αλλά το πρόβλημα είναι η βιασύνη να εφαρμοστούν άμεσα.»

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ επαίνεσε τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο συναντήθηκε στο Βατικανό κατά τη διάρκεια της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Πούτιν, λέγοντας ότι ήταν «έκπληκτος και απογοητευμένος» από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις.

Ωστόσο, ορισμένοι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους Financial Times ότι φοβούνται το ενδεχόμενο αποχώρησης του Αμερικανού προέδρου από τις συνομιλίες, με έναν ανώτατο αξιωματούχο μάλιστα να το χαρακτηρίζει ως «σοβαρή πιθανότητα».

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχιι Τίχιι, δήλωσε ότι η συνάντηση των δύο προέδρων ήταν «εποικοδομητική και θετική».

Μετά τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφραζαν απογοήτευση, καθώς οι θετικές επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους διαψεύδονταν όταν εκείνοι επέστρεφαν στην Ουάσιγκτον.

Το Κίεβο είχε αρχικά εξέφρασε ικανοποίηση από μια ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social λίγο μετά τη συνάντηση στο Βατικανό, όπου απείλησε τη Ρωσία με νέες κυρώσεις για να την πιέσει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αποδυνάμωσε αυτή την προοπτική, δηλώνοντας ότι περισσότερες εμπορικές κυρώσεις θα παρατείνουν τον πόλεμο.

«Αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική για να αποφασίσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε ο Ρούμπιο στο NBC.

Ο Τίχιι υποβάθμισε τα σχόλια αυτά, λέγοντας ότι το Κίεβο τα βλέπει «ως μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής». «Είναι προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως μεσολαβητής, προσπαθούν να ωθήσουν τα δύο μέρη προς την ειρήνη, και έτσι ερμηνεύουμε αυτές τις δηλώσεις», είπε.

Τη Δευτέρα, η Ρωσία σκλήρυνε περαιτέρω τη στάση της, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να δηλώνει ότι η Μόσχα θεωρεί «απαραίτητη προϋπόθεση» για οποιαδήποτε συμφωνία την «διεθνή αναγνώριση» της προσάρτησης πέντε ουκρανικών περιοχών.

Όλες αυτές οι εξελίξεις ώθησαν ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να επανεξετάσουν τις προσπάθειές τους να διατηρήσουν τις ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες και αντ' αυτού να «πράξουν το σωστό και όχι αυτό που θέλει ο Τραμπ», ανέφερε ο πρώτος αξιωματούχος.

Το Κίεβο έχει ήδη ξεκινήσει σιωπηρά την προετοιμασία για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή όπλων και εντείνοντας τις συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους για μελλοντική βοήθεια.

Παραμένει ασαφές αν οι ΗΠΑ θα σταματήσουν την παροχή πληροφοριών και στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία -όπως είχε συμβεί προσωρινά τον Μάρτιο- σε περίπτωση που η κυβέρνηση Τραμπ αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες, ανέφεραν αξιωματούχοι.

«Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στην Ουκρανία ότι ο Τραμπ μπορεί να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός», δήλωσε στους FT ο Ολεξάντρ Μερέζκο, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος του Ζελένσκι και επικεφαλής της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ουκρανικού κοινοβουλίου.

«Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στις σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας είναι να χάσει ο Τραμπ κάθε ενδιαφέρον για την Ουκρανία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι αυτό «θα μπορούσε να εκληφθεί από τον Πούτιν ως σιωπηρή άδεια από τις ΗΠΑ να κλιμακώσει τον πόλεμο».

