Ο Τραμπ θέλει και την κατάργηση του ειδικού στάτους της Washington, D.C.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υποστηρίζει το σχέδιο αλλαγής του στάτους της Ουάσινγκτον και υπαγωγής της αμερικανικής πρωτεύουσας στον έλεγχο των ομοσπονδιακών αρχών, κυρίως για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

«Πιστεύω ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει το έλεγχο της διακυβέρνησης του DC (district of Columbia-περιφέρεια της Κολούμπια), λατρεύω τη δήμαρχο, αλλά δεν κάνει τη δουλειά, υπάρχει υπερβολικά μεγάλη εγκληματικότητα, γκράφιτι, υπερβολικά πολλές σκηνές (άστεγων) στα πάρκα, αυτά τα υπέροχα πάρκα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροσκάφος Air Force One.

«Πιστεύω ότι πρέπει να τη διοικήσουμε με ισχύ, να τη διοικήσουμε με τον νόμο και την τάξη, να την κάνουμε τελείως άψογη επιμένοντας ότι η εμφάνιση της αμερικανικής πρωτεύουσας όπου έρχονται τακτικά ξένοι αξιωματούχοι είναι σημαντική.

Η αμερικανική πρωτεύουσα (Washington, D.C.) δεν είναι ομόσπονδη πολιτεία και έχει ιδιαίτερο στάτους.

Στις αρχές του Φεβρουαρίου, δύο ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, ο γερουσιαστής της Γιούτα Μάικ λι και ο αντιπρόσωπος από το Τενεσί Αντι Ογκλς, υπέβαλαν σχέδιο για την κατάργηση της «District of Columbia home rule act» που ορίζει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των τοπικών αρχών της Ουάσινγκτον.

«Η διαφθορά, η εγκληματικότητα και η ανικανότητα της κυβέρνησης της Ουάσινγκτον DC είναι ντροπή για την πρωτεύουσα της χώρας μας εδώ και δεκαετίες», είχε δηλώσει ο γερουσιαστής Λι, σύμφωνα με ανακοίνωση στο site του. «Είναι καιρός το Κονγκρέσο να αποκαταστήσει την τιμή και την ακεραιότητα του Τζορτζ Ουάσινγκτον στην όμορφη πόλη που φέρει το όνομά του».

Η δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ δεν απάντησε απευθείας στον Τραμπ, αλλά δήλωσε μέσω του Χ ότι «η Ουάσινγκτον, DC, είναι μια πόλη παγκόσμιας κλάσης και ακτινοβολίας πράγμα που αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό τουριστών, την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ελέγχου της διακυβέρνησης...υπάρχουν πολλά που μας αρέσουν στο DC: περιφέρεια με την πιο ταχεία βελτίωση της εκπαίδευσης, πρώτη σε δίκτυο πάρκων, ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή, το μόνο μέρος τις ΗΠΑ όπου μπορείς να δεις πάντα δωρεάν...".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.