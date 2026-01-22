Η βαμπιρική εποποιία του Ράιαν Κούγκλερ, "Sinners", ηγήθηκε των φετινών υποψηφιοτήτων για τα 98α Βραβεία Όσκαρ, συγκεντρώνοντας 16 συνολικά υποψηφιότητες την Πέμπτη, 22/1, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Τα μέλη της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών χάρισαν στο μιούζικαλ-τρόμου, σε ρυθμούς μπλουζ, τις περισσότερες υποψηφιότητες απ’ ό,τι οποιαδήποτε άλλη ταινία στο παρελθόν, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 14 που μοιράζονταν τα "All About Eve", "Titanic" και "La La Land". Εκτός από την υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία, ο Κούγκλερ προτάθηκε για σκηνοθεσία και σενάριο, ενώ ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ, στην κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το "One Battle After Another" του Πολ Τόμας Άντερσον με 13 υποψηφιότητες. Τέσσερις ηθοποιοί της ταινίας - Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τεϊάνα Τέιλορ, Μπενίσιο ντελ Τόρο και Σον Πεν - προτάθηκαν για ερμηνεία, αν και η πρωτοεμφανιζόμενη Τσέις Ινφίνιτι έμεινε εκτός κατηγορίας Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Με αυτές τις δύο ταινίες στην κορυφή, η Ακαδημία έδειξε ξεκάθαρα την προτίμησή της σε δύο σκληρές και πρωτότυπες αμερικανικές επικές αφηγήσεις που συνομιλούν με την ταραγμένη πολιτική πραγματικότητα. Το "Sinners", που διαδραματίζεται στην εποχή των νόμων Τζιμ Κρόου και αποτελεί σπάνια περίπτωση ταινίας τρόμου με τέτοια αναγνώριση, λειτουργεί ως μυθική αλληγορία της μαύρης εμπειρίας στις ΗΠΑ. Στο "One Battle After Another", ένα κοιμισμένο επαναστατικό πνεύμα ξυπνά σε ένα ανεξέλεγκτο αστυνομικό κράτος.

Κοινός παρονομαστής; Και οι δύο ταινίες είναι παραγωγές της Warner Bros.. Εν μέσω της αμφιλεγόμενης πώλησης του ιστορικού στούντιο των 102 ετών στο Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων (και ενώ εκκρεμεί πρόκληση από την Paramount Skydance) η Warner είχε μια από τις καλύτερες οσκαρικές της χρονιές. Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Οι 10 υποψήφιες για καλύτερη ταινία είναι: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" και "Train Dreams".

Τα "Frankenstein" του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, "Marty Supreme" του Τζος Σάφντι και "Sentimental Value" του Γιοακίμ Τρίερ συγκέντρωσαν από 9 υποψηφιότητες το καθένα.

Το "Marty Supreme" χάρισε στον 30χρονο Τιμοτέ Σαλαμέ την τρίτη του υποψηφιότητα για Α΄ Ανδρικό Ρόλο, με τον ίδιο να θεωρείται φαβορί, έναν χρόνο μετά την οριακή ήττα του για το "A Complete Unknown". Στην ίδια κατηγορία προτάθηκαν επίσης ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Ίθαν Χοκ ("Blue Moon") και ο Βάγκνερ Μόουρα ("The Secret Agent").

Για Α΄ Γυναικείο Ρόλο, φαβορί είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ ("Hamnet"), ενώ υποψήφιες είναι επίσης οι Ρόουζ Μπερν, Κέιτ Χάντσον, Ρενάτε Ράινσβε και η Έμα Στόουν, που απέσπασε την έκτη υποψηφιότητά της για το "Bugonia".

Το "KPop" ξεχωρίζει σε μια χρονιά χωρίς μεγάλα μπλοκμπάστερ

Η πιο δημοφιλής ταινία της χρονιάς, το "KPop Demon Hunters", με πάνω από μισό δισεκατομμύριο προβολές στο Netflix, προτάθηκε για καλύτερο τραγούδι ("Golden") και καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων.

Τα μεγάλα εμπορικά χιτ, ωστόσο, δεν τα πήγαν καλά. Το "Wicked: For Good" έμεινε εντελώς εκτός, ενώ το "Avatar: Fire and Ash" περιορίστηκε σε τεχνικές κατηγορίες, μένοντας, για πρώτη φορά, εκτός υποψηφιοτήτων καλύτερης ταινίας. Η εμπορικότερη ταινία που προτάθηκε τελικά για κορυφαίο βραβείο ήταν το "F1", παραγωγής Apple, με τέσσερις υποψηφιότητες.

Φέτος εισάγεται και νέα κατηγορία για το casting, η οποία βοήθησε το "Sinners" και το "One Battle After Another" να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των υποψηφιοτήτων τους.

Η διεθνής στροφή συνεχίζεται

Η Ακαδημία συνέχισε τη σαφή στροφή της προς το διεθνές σινεμά. Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, μη αγγλόφωνη ταινία προτάθηκε για καλύτερη ταινία, ενώ κάθε κατηγορία περιλάμβανε τουλάχιστον μία διεθνή υποψηφιότητα.

Το "Sentimental Value" ξεχώρισε ιδιαίτερα στις ερμηνευτικές κατηγορίες, με υποψηφιότητες για τους Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λίλεας και Έλ Φάνινγκ. Στους β΄ ρόλους ξεχώρισαν επίσης οι Γούνμι Μοσάκου ("Sinners") και, έκπληξη της χρονιάς, ο Ντελρόι Λίντο για το ίδιο φιλμ.

Η κατηγορία Διεθνούς Ταινίας αντικατοπτρίζει το ταραγμένο παγκόσμιο κλίμα, με υποψήφιες ταινίες από το Ιράν, την Τυνησία, τη Βραζιλία, την Ισπανία και τη Νορβηγία.

Τα 98α Βραβεία Όσκαρ θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με ζωντανή μετάδοση από το ABC και το Hulu. Παρουσιαστής επιστρέφει ο Κόναν Ο’Μπράιεν.

