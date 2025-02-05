Και δεύτερος δικαστής μπλοκάρει το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την ιθαγένεια

Ένας δεύτερος ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την Τετάρτη το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που περιορίζει την εκ γενετής ιθαγένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο αποτελεί μέρος της σκληρής ατζέντας του αμερικανού προέδρου κατά της μετανάστευσης.

Η αμερικανική περιφερειακή δικαστής, Ντέμπορα Μπόρτνμαν υποστήριξε ότι είναι πιθανόν αντισυνταγματικό και «αντίκειται στην 250χρονη ιστορία του έθνους μας».

Η διάταξη «έρχεται σε σύγκρουση με την 14η Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ, με το δεσμευτικό χαρακτήρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου 125 ετών και με την 250χρονη ιστορία του έθνους μας που προβλέπει τη χορήγηση ιθαγένειας σε άτομα που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε η Μπόρτνμαν κατά τη διάρκεια ακρόασης την Τετάρτη.

«Κανένα δικαστήριο στη χώρα δεν ενέκρινε ποτέ το διάταγμα του προέδρου», είπε. «Αυτό το δικαστήριο δεν θα είναι το πρώτο» συνέχισε.

Η υπόθεση τέθηκε στο Μέριλαντ από πέντε έγκυες γυναίκες των οποίων τα μωρά θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την εντολή του Τραμπ και από δύο ομάδες που μάχονται για τα δικαιώματα των μεταναστών. Η Μπόρτνμαν, που διορίστηκε από τον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, είπε ότι η εντολή έπρεπε να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να δοθεί «πλήρης ανακούφιση» στα μέλη των ομάδων.

«Η κυβέρνηση δεν θα ζημιωθεί από μια προκαταρκτική διαταγή που την εμποδίζει να επιβάλει ένα εκτελεστικό διάταγμα που πιθανόν να κριθεί αντισυνταγματικό», είπε.

Καθώς η Μπόρτνμαν διάβαζε την απόφασή της από το εδώλιο κατά την ακρόαση της Τετάρτης, είπε ότι «η ιθαγένεια είναι ένα πολύτιμο δικαίωμα, που διασφαλίζεται ρητά από την 14η Τροποποίηση του Συντάγματος» και τόνισε την «ανεπανόρθωτη ζημιά» που θα προκαλούσε η εντολή του Τραμπ εάν επιτρεπόταν να τεθεί σε ισχύ τις επόμενες εβδομάδες.

«Τα παιδιά που υπόκεινται στην εντολή θα στερηθούν τα δικαιώματα και τα οφέλη που έχουν οι πολίτες των ΗΠΑ και οι γονείς τους θα αντιμετωπίσουν αστάθεια και αβεβαιότητα σχετικά με το καθεστώς υπηκοότητας των αγέννητων μωρών τους», είπε.

Πηγή: skai.gr

