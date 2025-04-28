Εκτεταμένο μπλακ άουτ έπληξε τη Δευτέρα την Ισπανία και τμήματα της Πορτογαλίας και της Γαλλίας, παραλύοντας τα δίκτυα μεταφορών, διακόπτοντας τις τηλεπικοινωνίες και αφήνοντας εκατομμύρια χωρίς ηλεκτροδότηση, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι τα προβλήματα μπορεί να συνεχιστούν έως το βράδυ.

Επιχειρήσεις, νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές αναγκάστηκαν να βασιστούν σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, ενώ τα νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να εντοπίσουν την αιτία της διακοπής ρεύματος. Οι διαχειριστές δικτύου και στις δύο χώρες ανέφεραν ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης προχωρούσε σταδιακά.

Στο μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Ισπανία το υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από το γενικό μπλακάουτ που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα εφαρμοστεί στις περιοχές που θα το ζητήσουν. Μέχρι στιγμής, οι περιφέρειες της Μαδρίτης, της Ανδαλουσίας και της Εξτρεμαδούρα έχουν ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης καθώς και άλλες λειτουργίες. Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αναπτύχθηκαν 30.000 αστυνομικοί για την ενίσχυση της ασφάλειας εν μέσω μπλακ άουτ.

Σε νεότερη ενημέρωσή, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι ο διαχειριστής του ισπανικού δικτύου αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση στο 50% της χώρας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα αίτια της διακοπής ρεύματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, τονίζοντας ότι δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο. Ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι το προσωπικό εργάζεται προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε όλη τη χώρα έως την Τρίτη.

Σχεδόν δέκα ώρες από τότε που άρχισε η μεγάλη διακοπή ρεύματος, και έντεκα τρένα παραμένουν ακινητοποιημένα με επιβάτες, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών.

"Πρέπει ακόμη να προσφέρουμε βοήθεια σε έντεκα τρένα. Μόλις αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο κέντρο ελέγχου του ηλεκτρικού σταθμού Ατότσα στη Μαδρίτη", έγραψε ο 'Οσκαρ Πουέντε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση στη χώρα θα αποκατασταθεί πλήρως μέσα στις επόμενες ώρες, προσθέτοντας ότι όλες οι κρατικές υπηρεσίες συνέχισαν να λειτουργούν στη χώρα παρά τις δυσκολίες.

Στο ίδιο κλίμα και η δήλωση αξιωματούχου της διαχειρίστριας εταιρίας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας REN που ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, της Δευτέρας προς Τρίτη, επαναλαμβάνοντας ότι τα αίτια της μεγάλης διακοπής ρεύματος που έπληξε την ιβηρική χερσόνησο παραμένουν άγνωστα.

"Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να ισορροπήσουμε όλο το σύστημα κατά τη διάρκεια αυτής της νύχτας", δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο διευθυντής της REN Ζοάο Φαρία Κονσεϊσάο.

Η διαχειρίστρια εταιρία της Ποστογαλίας, REN, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι μπόρεσε να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε 750.000 νοικοκυριά από ένα σύνολο 6,5 εκατομμυρίων, μετά τη μεγάλη διακοπή ρεύματος που έπληξε τη χώρα και τη γειτονική Ισπανία.

Οι σταθμοί ανεφοδιασμού της περιφέρειας του Πόρτο, της μεγαλύτερης πόλης στον βορρά της χώρας, λειτουργούν ξανά και η κατάσταση αναμένεται να εξομαλυνθεί "σύντομα" εκεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της REN, ενώ είχε ήδη νυχτώσει και η πρωτεύουσα Λισαβόνα παρέμενε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πώς προκλήθηκε το μπλακ άουτ

Μεγάλες διακυμάνσεις στο φορτίο ανάγκασαν το ισπανικό σύστημα να αποσυνδεθεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο, δήλωσε ο Εδουάρδο Πριέτο, επικεφαλής υπηρεσιών λειτουργίας του Red Eléctrica, του διαχειριστή του ισπανικού δικτύου. Ο Πριέτο εκτίμησε ότι η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να διαρκέσει από έξι έως δέκα ώρες, «υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε καλά».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές ερευνούσαν τα αίτια της διακοπής, η οποία ακινητοποίησε τα σιδηροδρομικά δίκτυα, προκάλεσε καθυστερήσεις σε πτήσεις και άφησε τα φανάρια εκτός λειτουργίας.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) δήλωσε ότι οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι το πρόβλημα προήλθε από τεχνική βλάβη ή πρόβλημα σε κάποιο καλώδιο, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν ενδείξεις για οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Από την πλευρά του, και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση, προσθέτοντας ωστόσο ότι «τίποτα δεν αποκλείεται».

Σύμφωνα με στοιχεία από τον ισπανικό διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας, πάνω από 10 GW ζήτησης χάθηκαν όταν σημειώθηκε η διακοπή ρεύματος, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι τοπική ώρα. Το μέγεθος της απώλειας υποδηλώνει ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία.

🚨 BREAKING - This is what many parts of Spain look like now due to the massive power outage / Blackout#Spain #Blackout #Poweroutage #Portugal #France pic.twitter.com/JjAPzvja1o — T R U T H P O L E (@Truthpolex) April 28, 2025

Ταλαιπωρία για εκατομμύρια ανθρώπους

Η διακοπή ρεύματος έγινε αισθητή σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, καθώς οι αρχές ενεργοποίησαν σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ανώτατοι Ισπανοί αξιωματούχοι συγκάλεσαν συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Μεγάλες ουρές άρχισαν να σχηματίζονται έξω από τα ΑΤΜ. Καταγράφηκαν εκτεταμένα προβλήματα στη σύνδεση με το διαδίκτυο και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε Ισπανία και Πορτογαλία.

«Λόγω της διακοπής ρεύματος, παρακαλούμε να αποφεύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση αυτοκινήτων», έγραψε η Ισπανική Αρχή Κυκλοφορίας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Η διακοπή εμποδίζει τη λειτουργία φαναριών και σημάτων κυκλοφορίας.»

Μεγάλες υπηρεσίες και οργανισμοί τέθηκαν σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης. Νοσοκομεία στην Ισπανία αναγκάστηκαν να λειτουργήσουν με γεννήτριες. Τράπεζες και σχολεία στην Πορτογαλία έκλεισαν. Οι αγώνες του τουρνουά τένις Madrid Open διακόπηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ATP Tour.

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές διαταράχθηκαν σε όλη την Ισπανία. Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «στις 12:30 μ.μ. διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε ολόκληρο το εθνικό δίκτυο», προσθέτοντας ότι τα τρένα σταμάτησαν να λειτουργούν σε όλους τους σταθμούς. Τα δίκτυα μετρό σε αρκετές πόλεις, όπως η Βαλένθια και η Μαδρίτη, επίσης ακινητοποιήθηκαν.

Η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών στο ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, που έχει διακοπεί λόγω του μπλακάουτ σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο, δεν θα αποκατασταθεί πλήρως σήμερα, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών.

«Εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες μόλις αποκατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος», αλλά «δεν αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων», διαβεβαίωσε ο Όσκαρ Πουέντε στο X.

Just in.



Mass Blackouts in Spain, Portugal and in part of France.



Every single part of digital life from shops, to traffic lights, hospitals, airports, phones, and trains, all down.pic.twitter.com/ETDgtfE9wk — Massimo (@Rainmaker1973) April 28, 2025

Τι προκάλεσε τη διακοπή ρεύματος

Στην Πορτογαλία, η οποία επίσης επηρεάστηκε, ο εθνικός διαχειριστής δικτύου απέδωσε τη διακοπή σε βλάβη στο ισπανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σχετίζεται με ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο.

Μετεωρολογικά δεδομένα έδειξαν ότι οι θερμοκρασίες στη νότια Ισπανία αυξήθηκαν απότομα μεταξύ 12:00 και 13:00 τοπική ώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να περιορίσουν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τα καλώδια.

Ο Εδουάρδο Πριέτο, διευθυντής υπηρεσιών στον ισπανικό διαχειριστή Red Eléctrica, δήλωσε ότι μια «πολύ ισχυρή ταλάντωση» στο δίκτυο κατά το διάστημα εκείνο απομόνωσε το ηλεκτρικό δίκτυο της Ισπανίας από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη, οδηγώντας στην κατάρρευση του συστήματος.

Η Red Eléctrica ανέφερε ότι η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί στη βόρεια και τη νότια Ισπανία μέχρι το απόγευμα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε εθνικό επίπεδο θα απαιτούσε μεταξύ έξι και δέκα ωρών.

Μέχρι το απόγευμα, όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα παρέμεναν εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με τη Montel, εταιρεία παροχής ενεργειακών δεδομένων.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ τοπικά μέσα ανέφεραν ότι το ισπανικό εθνικό ινστιτούτο κυβερνοασφάλειας διερευνούσε τη διακοπή.

Η Ισπανία λαμβάνει το 43% της ηλεκτρικής της ενέργειας από αιολικές και ηλιακές πηγές, αλλά η ικανότητα του δικτύου και οι υποδομές αποθήκευσης δεν συμβαδίζουν με την ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα.

Η Ισπανία έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά για το γεγονός ότι αποτελεί «ενεργειακό νησί», λόγω της κακής σύνδεσής της με τη Γαλλία.

Ο γαλλικός διαχειριστής δικτύου RTE δήλωσε ότι τμήματα της Γαλλίας επηρεάστηκαν προσωρινά από τη διακοπή, αλλά η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε γρήγορα.

Πρόσθεσε ότι το δίκτυο της Ιβηρικής χερσονήσου αποσυνδέθηκε αυτόματα από το κεντρικό ευρωπαϊκό δίκτυο στις 12:38 τοπική ώρα, αλλά επανασυνδέθηκε μία ώρα αργότερα.

Η RTE ανέφερε ότι δεν γνωρίζει την ακριβή αιτία της διακοπής αλλά προσπαθεί να στηρίξει την Ιβηρική χερσόνησο στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Εκτιμά ότι η διακοπή προήλθε από την Ιβηρική και όχι από τη Γαλλία.





