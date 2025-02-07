ΗΠΑ: Δικαστής ανέστειλε προσωρινά το σχέδιο Τραμπ για εθελούσια αποχώρηση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων

Ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε προσωρινά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το οποίο προσέφερε σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια εργαζόμενους σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες τη δυνατότητα να αποχωρήσουν εθελοντικά, λίγες ώρες πριν λήξει η διορία που τους είχε δοθεί, χθες, Πέμπτη, τα μεσάνυκτα.

Εννέα ημέρες: αυτό ήταν το περιθώριο που δόθηκε στους εργαζόμενους στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να αποφασίσουν αν επιθυμούν να παραιτηθούν και να λαμβάνουν τον μισθό τους και να έχουν ασφάλιση ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όμως ομοσπονδιακός δικαστής της Μασαχουσέτης ανέστειλε προσωρινά χθες το απόγευμα το σχέδιο μέχρι τη Δευτέρα, όταν θα εξετάσει την προσφυγή που κατέθεσαν συνδικάτα των ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Εναντίον του σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ προσέφυγε την Τρίτη το βασικό συνδικάτο των εργαζόμενων στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, το AFGE, όπως και άλλες οργανώσεις εργαζομένων, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να το μπλοκάρει και από την κυβέρνηση «να καταρτίσει σχέδια που σέβονται τον νόμο, αντί να εκδίδει ένα αυθαίρετο, παράνομο και πολύ σύντομο τελεσίγραφο».

Η πρόταση για εθελούσια έξοδο αφορούσε το σύνολο των ομοσπονδιακών υπαλλήλων και ήδη «περισσότεροι από 40.000 εξ αυτών» την έχουν αποδεχθεί, δήλωσε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Αναμένουμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Ενθαρρύνουμε τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους (…) να δεχθούν αυτή την πολύ γενναιόδωρη πρόταση», πρόσθεσε.

«Είμαστε ευγνώμονες στον δικαστή που παρέτεινε τη διορία ώστε περισσότεροι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι (…) να μπορέσουν να δεχθούν αυτή την πολύ γενναιόδωρη πρόταση της κυβέρνησης που γίνεται μία φορά στη ζωή κάποιου», υπογράμμισε η Λέβιτ σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του το γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM) επεσήμανε ότι θα εξακολουθήσει να δέχεται και να επεξεργάζεται παραιτήσεις ως τα μεσάνυκτα της Δευτέρας.

«Το πρόγραμμα ΔΕΝ έχει μπλοκαριστεί ούτε ακυρωθεί», υπογράμμισε. «Η κυβέρνηση θα τηρήσει την πρόταση εθελούσιας αποχώρησης».

Ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου που έχει λάβει εντολή από τον Τραμπ να προχωρήσει σε δραστικές περικοπές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εκτίμησε ότι «το 5% με 10%» των ομοσπονδιακών υπαλλήλων θα δεχθεί την πρόταση και θα παραιτηθεί.

«Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν θα πρέπει να επιτρέψουν να τους παραπλανήσουν με λόγια του αέρα δισεκατομμυριούχοι που δεν έχουν εκλεγεί και οι λακέδες τους, αυτό το σύστημα δεν χρηματοδοτείται και δεν συνοδεύεται από καμία εγγύηση», επέμεινε από την πλευρά του ο πρόεδρος του AFGE Έβερετ Κέλι.

Αντίστοιχη άποψη έχουν και Δημοκρατικοί γενικοί εισαγγελείς περίπου 10 πολιτειών --μεταξύ των οποίων της Νέας Υόρκης, της Καλιφόρνιας, του Μίσιγκαν και της Αριζόνα-- οι οποίοι ζητούν από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να επιδείξουν «σύνεση» μπροστά σε μια «παραπλανητική» πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

