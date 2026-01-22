Η κούρσα για τα Όσκαρ 2026 κορυφώνεται σήμερα, καθώς η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε live τις πολυαναμενόμενες υποψηφιότητες σε 24 κατηγορίες. H φετινή τελετή θα διεξαχθεί στις 15 Μαρτίου.

Τις υποψηφιότητες ανακοινώνουν σε ζωντανή σύνδεση από το Θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Αντζελες, η Αμερικανίδα ηθοποιός Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple», «The Minecraft Movie») και ο Αμερικανός ηθοποιός Λιούις Πούλμαν («Top Gun: Maverick», «Thunderbolts»).

Φέτος, η τελετή αποκτά ιστορική διάσταση: για πρώτη φορά αναγνωρίζεται επίσημα η συμβολή των διευθυντών κάστινγκ, με τη νέα κατηγορία να τιμά έως δύο επαγγελματίες ανά ταινία. Πρόκειται για την πρώτη προσθήκη διαγωνιστικής κατηγορίας μετά το 2001, όταν θεσπίστηκε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, μια αλλαγή που σηματοδοτεί τη συνεχή εξέλιξη του θεσμού και την ανάγκη να αναδειχθούν κρίσιμοι δημιουργικοί ρόλοι της κινηματογραφικής παραγωγής.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία: Βουγονία, F1, Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, The Secret Agent, Συναισθηματική Αξία, Sinners, Train Dreams

Βουγονία, F1, Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, The Secret Agent, Συναισθηματική Αξία, Sinners, Train Dreams Σκηνοθεσία: Κλόι Τζάο, Τζος Σάφντι, Πολ Τόμας Αντερσον, Γιοακίμ Τρίερ, Ράιαν Κούγκλερ

Κλόι Τζάο, Τζος Σάφντι, Πολ Τόμας Αντερσον, Γιοακίμ Τρίερ, Ράιαν Κούγκλερ Φωτογραφία: Φρανκενστάιν, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams, Sinners

Φρανκενστάιν, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams, Sinners Α’ Ανδρικός Ρόλος: Τίμοθι Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Τίμοθι Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσι Μπάκλεϊ, Ρόουζ Μπερν, Κέιτ Χάντσον, Ρενάτα Ράινσβε, Εμα Στόου

Τζέσι Μπάκλεϊ, Ρόουζ Μπερν, Κέιτ Χάντσον, Ρενάτα Ράινσβε, Εμα Στόου Β΄Ανδρικός Ρόλος: Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια μάχη μετά την άλλη), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν), Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη), Ντελρόι Λίντο (Sinners), Στέλαν Σκάρσκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια μάχη μετά την άλλη), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν), Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη), Ντελρόι Λίντο (Sinners), Στέλαν Σκάρσκαρντ (Συναισθηματική Αξία) Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία), Ινγκα Ιμπσντότερ – Λιλεάς (Συναισθηματική Αξία), Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons), Τεγιάνα Τέιλορ (Μια μάχη μετά την άλλη), Γούνμι Μοσάκου (Sinners)

Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία), Ινγκα Ιμπσντότερ – Λιλεάς (Συναισθηματική Αξία), Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons), Τεγιάνα Τέιλορ (Μια μάχη μετά την άλλη), Γούνμι Μοσάκου (Sinners) Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters

Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters Κοστούμια: Κέιτ Χόλεϊ (Φρανκενστάιν), Ρουθ Κάρτερ (Sinners), Μαλκγόζια Τουρζάνσκα (Hamnet)

Κέιτ Χόλεϊ (Φρανκενστάιν), Ρουθ Κάρτερ (Sinners), Μαλκγόζια Τουρζάνσκα (Hamnet) Μουσική: Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη

Διασκευασμένο Σενάριο: Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams

Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ: The Alabama Solution, Cutting Through Rocks, The Perfect Neighboor

The Alabama Solution, Cutting Through Rocks, The Perfect Neighboor Διεθνής Ταινία: The Secret Agent, It was just an accident, Sirat, Συναισθηματική Αξία, Η φωνή της Χιντ

The Secret Agent, It was just an accident, Sirat, Συναισθηματική Αξία, Η φωνή της Χιντ Οπτικά Εφέ: Avatar: Fire and Ash, F1, Jurrasic World: Rebirth, Sinners

Καλύτερη διανομή ρόλων (κάστινγκ): Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners, The Secret Agent

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.