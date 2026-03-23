Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή, έγραψε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Έγραψε ακόμη: «Έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει όλες τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των εν εξελίξει συναντήσεων και διαβουλεύσεων».

Αναλυτικά έγραψε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν είχαν, κατά τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες σχετικά με μια πλήρη και οριστική επίλυση των εχθροπραξιών μας στη Μέση Ανατολή. Με βάση το πνεύμα και τον τόνο αυτών των εις βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συνομιλιών, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, έδωσα εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση κατά ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών, υπό την προϋπόθεση της επιτυχίας των εν εξελίξει συναντήσεων και συζητήσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.»

Νωρίτερα σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα χτυπήσουν ισραηλινούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, καθώς και σταθμούς παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτούν αμερικανικές βάσεις με ηλεκτρική ενέργεια σε χώρες της περιοχής, σε περίπτωση που το Ιράν δεχόταν επίθεση που θα έπληττε τον ενεργειακό του τομέα.

«Χτυπήσατε τα νοσοκομεία μας, εμείς δεν κάναμε το ίδιο. Χτυπήσατε τα κέντρα επειγόντων περιστατικών, εμείς δεν κάναμε το ίδιο. Χτυπήσατε τα σχολεία μας, εμείς δεν κάναμε το ίδιο. Αλλά αν χτυπήσετε το ηλεκτρικό ρεύμα, θα χτυπήσουμε και εμείς το ηλεκτρικό ρεύμα» προειδοποίησαν.

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ιρανικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα στοχοποιηθούν, εάν η Τεχεράνη δεν «ανοίξει πλήρως» το Στενό του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εντός 48 ωρών.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποδέχτηκαν τη σημερινή ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου σχολιάζοντας ότι ο Τραμπ «έκανε πίσω!».

ترامپ عقب‌نشینی کرد!



رئیس دولت تروریستی آمریکا:



با ایران گفت‌وگوهای بسیار سازنده‌ای در مورد حل و فصل خصومت‌هایمان در خاورمیانه داشته‌ایم



به وزارت جنگ دستور داده‌ام هرگونه حمله نظامی علیه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت ۵ روز به تعویق بیندازد pic.twitter.com/kDUBulf7Z6 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 23, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.