Πτώση πάνω από 10% στην τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν, παρασύροντας προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου

Πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά μέσα σε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την αναβολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών στόχων του Ιράν και τις «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Στις 11.20 GMT (13.20 ώρα Ελλάδος), η τιμή του Brent για τις παραδόσεις του Μαΐου μειώθηκε κατά 9,63% στα 101,30 δολάρια/βαρέλι, αφού πρόσκαιρα η τιμή είχε υποχωρήσει πριν κατά 14%.

Την ίδια ώρα, η τιμή του αμερικανικού West Texas Intermediate παράδοσης Μαΐου υποχωρούσε κατά 9,39% στα 89,01 δολάρια.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ιράν πετρέλαιο Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
