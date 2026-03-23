Το Ιράν θα αντιδράσει σε μια επίθεση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στοχεύοντας τους ισραηλινούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, καθώς και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτούν αμερικανικές βάσεις με ηλεκτρική ενέργεια σε χώρες της περιοχής, προειδοποιεί ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης τη Δευτέρα.

«Χτυπήσατε τα νοσοκομεία μας, εμείς δεν κάναμε το ίδιο. Χτυπήσατε τα κέντρα επειγόντων περιστατικών, εμείς δεν κάναμε το ίδιο. Χτυπήσατε τα σχολεία μας, εμείς δεν κάναμε το ίδιο. Αλλά αν χτυπήσετε το ηλεκτρικό ρεύμα, θα χτυπήσουμε και εμείς το ηλεκτρικό ρεύμα» προειδοποιούν.



Η ανακοίνωση δείχνει πάντως να ανακαλεί προηγούμενες απειλές για μονάδες αφαλάτωσης στην περιοχή, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή πόσιμου νερού στις χώρες του Κόλπου.



«Ο ψεύτης... Πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης σκοπεύουν να επιτεθούν στις μονάδες αφαλάτωσης νερού και να προκαλέσουν δυσκολίες στους λαούς των χωρών της περιοχής», ανέφερε η δήλωση που κοινοποιήθηκε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Το Σάββατο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ιρανικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα στοχοποιηθούν εάν η Τεχεράνη δεν «ανοίξει πλήρως» το Στενό του Ορμούζ σε όλα τα πλοία εντός 48 ωρών.



«Είμαστε αποφασισμένοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απειλή στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά την αποτροπή... Αν χτυπήσετε την ηλεκτρική ενέργεια, χτυπάμε την ηλεκτρική ενέργεια», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Πηγή: skai.gr

